Ya es oficial: Nico Williams volverá a jugar con Lamine Yamal

La Selección Española perfila su lista para el Mundial. Nico Williams y Lamine Yamal volverán a coincidir como una de las grandes bazas ofensivas.

Una España joven que ilusiona de cara al Mundial

La Selección Española de Fútbol comienza a definir su hoja de ruta de cara al próximo gran reto internacional. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el seleccionador Luis de la Fuente apuesta por consolidar un bloque joven, dinámico y con una identidad cada vez más reconocible.

En ese contexto, uno de los nombres que vuelve a escena es el de Nico Williams. El extremo del Athletic Club cuenta con la confianza del cuerpo técnico y, salvo sorpresa, formará parte de la lista definitiva. Su regreso no es solo una cuestión individual, sino colectiva: implica la recuperación de una de las conexiones más prometedoras del fútbol español actual.

La noticia tiene un impacto especial porque Nico volverá a coincidir sobre el terreno de juego con Lamine Yamal, uno de los talentos emergentes del FC Barcelona. Juntos representan una de las grandes esperanzas ofensivas del equipo nacional.

😳🇪🇸 Nico WILLIAMS comenzará un TRATAMIENTO EXTERNO al Athletic para tratar su PUBALGIA.



🚫 El club español anunció que ESTARÁ FUERA POR TIEMPO INDETERMINADO.



Ya es el 5TO jugador debido la Selección de España LESIONADO hoy. ‼️ pic.twitter.com/eEEli8rdi3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 16, 2026

Una conexión que puede marcar diferencias

El regreso de Nico Williams no solo aporta velocidad y desborde, sino que reactiva una sociedad que ya ha demostrado su potencial. Su entendimiento con Lamine Yamal es uno de los aspectos más valorados dentro del cuerpo técnico. Dos extremos con características diferentes, pero complementarias: uno más vertical, otro más creativo, ambos capaces de romper defensas.

Además, esta conexión no se limita al campo. La buena relación personal entre los jugadores facilita la compenetración en el juego, algo clave en torneos cortos donde el margen de error es mínimo. A esta dupla se suma Gavi, que completa un triángulo joven con enorme proyección.

La idea de Luis de la Fuente es clara: apostar por un grupo que ya se conoce, que ha crecido junto y que ha demostrado personalidad en escenarios exigentes. En ese modelo, Nico Williams encaja perfectamente por su capacidad para generar peligro constante desde las bandas.

Confianza total en Nico Williams

Más allá del talento, el factor físico será determinante. Nico Williams llega con buenas sensaciones y confía en estar en condiciones óptimas para el Mundial. Desde el cuerpo técnico, el mensaje es claro: si está bien, será un jugador importante.

No parte de cero. Su rendimiento reciente con la selección y su evolución en el fútbol europeo le han dado ventaja en la carrera por un puesto en el once. La continuidad es uno de los pilares del proyecto, y Nico forma parte de ese núcleo que el seleccionador quiere mantener.

La competencia será alta, pero el perfil del extremo del Athletic ofrece algo distinto. Su velocidad, su capacidad para encarar y su desborde en situaciones de uno contra uno lo convierten en un recurso clave en partidos cerrados.

El regreso de Nico Williams y su reencuentro con Lamine Yamal no es solo una buena noticia. Es una declaración de intenciones. España apuesta por el talento joven, por la conexión entre jugadores y por un estilo ofensivo que busca volver a ilusionar. El Mundial está cada vez más cerca. Y esta sociedad promete ser uno de los grandes focos de atención.