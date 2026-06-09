SE DISPARAN LAS EXPECTATIVAS DE LA AFICION DE LA ROJA

La afición de La Roja afronta el inicio del Mundial 2026 con ilusión renovada después de que su entrenador, Luis de la Fuente, anunciara hoy que dos de sus jugadores más brilllantes, Lamine Yamal y Nico Williams, están evolucionando muy favorablemente de sus dolencias físicas y que cuenta con ellos para el inicio de la competición mundialista. Aunque reconoce que resulta muy difícil garantizar su presencia en el once inicial, se muestra optimista con respecto a su recuperación y espera puedan llegar en perfectas condiciones al debut frente a Cabo Verde.

Esta información no hace más que avivar las expectativas tanto de sus compañeros como de los aficionados, que ven posibilidades reales de alzarse con el titulo. Tras conquistar la Eurocopa 2024, el equipo arranca con la moral muy alta y más aún considerando los buenos resultados que España ha dejado en sus encuentros de preparación, ganando 3-1 frente a Perú en su último amistoso y con actuaciones muy destacadas de futbolistas como Mikel Oyarzabal y Ferrán Torres.

España parte como favorita, entre otras selecciones como Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra. Encuadrada en el grupo H junto a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde, su estreno tendrá lugar el próximo dia 15 de Junio en Atlanta frente a este último y buscará una victoria que les permita clasificarse para las rondas eliminatorias.

Esta edición va a estar marcada por grandes novedades en su formato, reuniendo por primera vez a 48 selecciones nacionales,. Este hecho supone una ampliación signficativa del alcance de la competición, cuyo partido inaugural se celebra en el célebre Estadio Azteca de la capital Mejicana y enfrentará a las selecciones de Mexico y Sudáfrica.

Dentro del vestuario se respira cautela y confianza a partes iguales. El equipo ve posibilidades reales de conseguir el título y están decididos a darlo todo desde el primer partido de este Mundial, que promete ser una revolución en la historia del fútbol.