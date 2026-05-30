120 millones por Federico Valverde: la operación que puede cambiar el verano del Real Madrid

El Real Madrid ya se prepara para su nuevo proyecto de cara a la próxima temporada, y para eso, se necesitan cambios en el equipo. Hay situaciones que preocupan en el club y es la relación entre los jugadores. Tras las informaciones que han salido, Tchouaméni y Fede Valverde están en el centro de la polémica y el Real Madrid tiene que resolver asuntos pendientes. Fede Valverde es un futbolista que hasta hace muy poco parecía completamente intocable. Sin embargo, algunas informaciones han puesto sobre la mesa un escenario que nadie esperaba hace unos meses. Y si todo termina confirmándose, el verano madridista podría dar un giro inesperado.

Valverde pasa de intocable a protagonista del mercado

Fede Valverde es, sin duda, uno de los jugadores más queridos por la afición madridista. Durante años se ha ganado este respeto y él lo ha devuelto con el amor y dándolo todo en el campo por este escudo. Siempre que el equipo le ha necesitado ha estado ahí, dando absolutamente todo sobre el terreno de juego.

Por eso sorprende tanto que su nombre empiece a aparecer relacionado con una posible salida, porque estamos hablando de uno de los líderes del vestuario y de una pieza fundamental dentro del proyecto deportivo. Sin embargo, algunas informaciones apuntan a que la situación dentro del centro del campo blanco podría no ser tan tranquila como parece desde fuera y ahí es donde aparece un posible problema que preocupa en el club.

La convivencia en el centro del campo genera dudas

El foco está puesto en la relación entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. La convivencia entre ambos no atravesaría su mejor momento. Una situación que, de confirmarse, obligaría al club a tomar decisiones importantes.

El Real Madrid no quiere iniciar una nueva etapa arrastrando conflictos internos y mucho menos en una zona tan importante como el centro del campo. La llegada de un nuevo proyecto deportivo obliga a construir un vestuario fuerte, unido y preparado para competir al máximo nivel desde el primer día. Por eso dentro del club siguen muy atentos a todo lo que sucede.

Una venta de 120 millones cambiaría muchos planes

La realidad es que el Real Madrid no tiene ninguna intención de desprenderse de Valverde, al menos no de forma voluntaria. Pero si la situación termina deteriorándose y aparece una oferta cercana a los 120 millones de euros, el escenario podría cambiar completamente, porque estamos hablando de una cantidad gigantesca. Una cifra capaz de modificar cualquier planificación deportiva.

Además, el uruguayo sigue teniendo muchísimo mercado, especialmente en la Premier League. Su capacidad física, su polivalencia, su experiencia en la élite y su personalidad competitiva le convierten en un futbolista muy atractivo para cualquier gran club europeo. Por eso no faltarán pretendientes si finalmente se abre la puerta a una posible salida. Aun así, dentro del madridismo cuesta imaginar un equipo sin Valverde.

Por ahora todo sigue siendo una incógnita, lo único seguro es que el nombre de Federico Valverde ha entrado de lleno en el mercado y que una posible operación de 120 millones podría convertirse en una de las grandes historias del verano en el Real Madrid.