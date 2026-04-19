Adiós Álvaro Arbeloa: Florentino Pérez ya tiene sustituto y es un viejo conocido

El futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid pende de un hilo. Florentino Pérez ya mueve ficha tras la eliminación en Champions.

Un final de ciclo marcado por los resultados

La temporada del Real Madrid ha entrado en una fase crítica. La reciente eliminación en la UEFA Champions League frente al Bayern de Múnich ha dejado tocado al club, no solo en lo deportivo, sino también en la planificación de futuro.

En este contexto, el nombre de Álvaro Arbeloa ha quedado en el centro del debate. El técnico, que asumió el reto con ilusión y respaldo interno, no ha logrado consolidar un proyecto ganador. Sin títulos hasta el momento y con la LaLiga aún en juego pero complicada, su continuidad empieza a tambalearse seriamente.

Desde la directiva consideran que el equipo ha perdido consistencia en momentos clave. La exigencia del club blanco no permite temporadas de transición prolongadas, y menos tras una inversión importante en plantilla. Arbeloa, consciente de ello, sabe que se juega su futuro en cada partido.

Florentino mueve ficha: Zidane vuelve a escena

Ante este escenario, Florentino Pérez ha comenzado a activar alternativas. Y entre todos los nombres que han aparecido sobre la mesa, hay uno que destaca por encima del resto: Zinedine Zidane.

El técnico francés no es un desconocido en el club. Su historial en el banquillo del Real Madrid le avala como uno de los entrenadores más exitosos de la historia reciente del fútbol. Su capacidad para gestionar vestuarios, su liderazgo y su experiencia en competiciones como la Champions League lo convierten en el candidato ideal para iniciar una nueva etapa.

La idea del club es clara: apostar por un perfil que garantice resultados inmediatos y estabilidad a largo plazo. Zidane encaja perfectamente en ese molde. Además, su conocimiento del entorno madridista juega a su favor en un momento donde se busca reducir riesgos. No obstante, la operación no será sencilla. El entrenador francés también valora otras opciones, como dirigir a la selección nacional, lo que podría complicar su regreso al Santiago Bernabéu.

🚨| La direction du Real Madrid est DIVISÉE sur la question de L'ENTRAÎNEUR. ✅‼️



Ils ont chacun leur "options préférées" :



- Florentino Perez: Zidane 🇫🇷

- Anas Laghrari: Klopp 🇩🇪

- José Ángel Sánchez: Unai Emery 🇪🇸

- Juni Calafat: Fabregas 🇪🇸@Pablo_Gallego__ @lejournaldureal pic.twitter.com/R598L7HNXo — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) April 13, 2026

Un futuro que depende del desenlace en LaLiga

A pesar de todo, la decisión final aún no está tomada. En el Real Madrid saben que el desenlace de la temporada será determinante. Si Álvaro Arbeloa logra revertir la situación y conquistar la LaLiga, su continuidad podría ganar fuerza.

Sin embargo, si el equipo vuelve a fallar en un objetivo importante, el cambio en el banquillo será prácticamente inevitable. La sensación dentro del club es que se acerca un punto de inflexión, donde las decisiones marcarán el rumbo de los próximos años.

Mientras tanto, el vestuario sigue centrado en competir hasta el final. Los jugadores son conscientes de lo que está en juego, no solo a nivel colectivo, sino también en la estructura del equipo. El posible regreso de Zinedine Zidane no sería solo un cambio de entrenador, sino el inicio de un nuevo ciclo. Uno en el que el Real Madrid buscará recuperar su identidad competitiva y volver a dominar tanto en España como en Europa.