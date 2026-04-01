Alarma total en el Real Madrid: lo de Thibaut Courtois preocupa seriamente

El Real Madrid mira con preocupación a Thibaut Courtois. La lesión del portero llega en un momento clave. La temporada entra en su fase decisiva.

Un problema que llega en el peor momento

En el Real Madrid hay preocupación real. No es una más. La situación de Thibaut Courtois ha encendido todas las alarmas en el tramo más importante de la temporada. El equipo blanco se juega mucho en las próximas semanas y perder a su portero titular sería un golpe difícil de asumir.

El guardameta belga arrastra problemas físicos que han vuelto a aparecer en un momento crítico. Su última lesión, muscular en el cuádriceps, le obligó a abandonar un partido clave y desde entonces su recuperación no ha sido tan rápida como se esperaba.

En el club existe inquietud. Courtois no es solo el portero titular, es un líder dentro del campo. Su capacidad para sostener al equipo en momentos complicados ha sido clave en los últimos años, especialmente en competiciones como la UEFA Champions League. Por eso, cualquier duda sobre su estado físico genera preocupación. El Real Madrid necesita a sus mejores jugadores disponibles, y más en un calendario tan exigente.

Dudas con su regreso en Champions

El gran foco está puesto en Europa. El Real Madrid afronta partidos decisivos en la Champions League y la presencia de Courtois es una incógnita importante. Su participación en el próximo gran compromiso continental está en duda. Desde el entorno del club se transmite cautela, aunque internamente existe cierto pesimismo sobre su disponibilidad inmediata.

El cuerpo técnico no quiere arriesgar. Una recaída podría agravar la situación y dejar al portero fuera durante más tiempo. Por eso, la prioridad es clara: recuperación total antes de volver a competir.

En este escenario, el nombre de Andriy Lunin cobra protagonismo. El portero ucraniano ya ha demostrado que puede responder en partidos exigentes, pero la diferencia de experiencia y jerarquía con Courtois es evidente. Aun así, el equipo confía en su rendimiento. Será el encargado de asumir la responsabilidad en caso de que el belga no llegue a tiempo.

💣‼️🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Thibaut Courtois faces a tough injury update ⚪️⚠️



Sources say it would be a MIRACLE for him to be fit for the Bayern return leg ‼️



[@ESPNFC] pic.twitter.com/01hQp7nRrP — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 30, 2026

El Madrid cruza los dedos en el tramo decisivo

El objetivo ahora es claro: recuperar a Courtois cuanto antes. En Valdebebas se trabaja con prudencia, pero también con urgencia. Cada día cuenta en este tramo de la temporada.

El Real Madrid no puede permitirse más contratiempos. La lucha por los títulos sigue abierta y cualquier detalle puede marcar la diferencia. La portería, sin duda, es uno de los pilares del equipo.

Mientras tanto, el vestuario mantiene la calma. Confían en que el belga pueda volver pronto y recuperar su mejor nivel. Pero también son conscientes de que la situación no es sencilla. El calendario no espera y el margen de error es mínimo. La lesión de Courtois no solo es un problema físico. Es un desafío para todo el equipo. Y su evolución marcará, en gran parte, el desenlace de la temporada.