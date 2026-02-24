Alarma total en el Real Madrid: Mbappé, KO

El delantero estrella del Real Madrid se ha convertido en la gran preocupación médica del club merengue. Las molestias en la rodilla izquierda y su reciente ausencia en entrenamientos han encendido las alarmas y plantean dudas sobre su participación en partidos clave de LaLiga y la Champions League en las próximas semanas.

Dolor de cabeza para Valdebebas: la lesión que complica objetivos

La preocupación en el Real Madrid no es nueva, pero ha tomado magnitud en los últimos días. Mbappé, que ya ha lidiado con molestias físicas en la rodilla izquierda desde finales del año pasado, ha tenido que abandonar entrenamientos recientemente por el dolor persistente. Esta situación ha llevado al club a tomar una decisión delicada: cuidar al jugador antes de que la lesión se agrave.

La noticia más reciente apunta a que Mbappé será baja para el partido de vuelta de la UEFA Champions League ante el Benfica, un duelo crucial para los blancos en su camino hacia los octavos de final. Según reportes de medios especializados, el francés no superó las pruebas post-entrenamiento y su presencia en el duelo europeo se antoja inviable.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé will be OUT for at LEAST the next 3 games.



It's unclear if he'll even play in potential UCL RO16 against Man City or Sporting. @lequipe

Además, las dudas se extienden más allá de ese choque europeo inmediato: su recuperación también pone en cuestión otros compromisos importantes tanto en LaLiga EA Sports como en competiciones domésticas, donde el Real Madrid lucha por imponerse frente a rivales directos. Términos como parte médico Mbappé, Mbappé baja por lesión y lesión rodilla Real Madrid se han convertido en tendencia en las búsquedas de noticias deportivas.

Para el cuerpo técnico, liderado por Álvaro Arbeloa, la prioridad pasa por evaluar cada día la evolución del futbolista y evitar agravar la situación. Aunque el delantero ha mostrado profesionalidad al intentar jugar a pesar del dolor, el riesgo de una recaída mayor obliga al club a ser prudente.

Tres bajas sensibles y un calendario apretado

La situación de Mbappé se suma a una lista de lesionados y sancionados que complica la planificación del Real Madrid. Para el partido ante el Benfica, el equipo blanco ya afronta varias ausencias importantes en defensa y mediocampo, lo que aumenta la presión sobre la plantilla disponible.

Este contexto eleva términos como Real Madrid bajas, partidos clave Champions League, duelo europeo Benfica vs Real Madrid, fecha Real Madrid Benfica y plan de recuperación Mbappé. La alineación que se avecina podría verse notablemente distinta a la que los aficionados esperaban, con opciones alternativas en ataque para intentar suplir la ausencia del delantero francés.

⛔️🤕 ¡MBAPPÉ NO VA ANTE BENFICA!



El francés presenta una lesión en su rodilla izquierda que le impide jugar el partido de vuelta ante el conjunto luso.



ℹ️: @lequipe

La importancia de Mbappé para los merengues es indiscutible: desde que llegó al conjunto blanco, se ha convertido en una pieza clave tanto en LaLiga como en la Champions League, aportando goles determinantes y capacidad para cambiar partidos. Su ausencia no solo afecta el potencial ofensivo, sino que obliga a reajustar la táctica de juego.

El futuro inmediato: prudencia y decisiones difíciles

El Real Madrid se enfrenta ahora a una encrucijada. Con compromisos competitivos por delante y un calendario que no da tregua, la presencia de Mbappé en los próximos tres partidos —incluido el de Champions y al menos uno de liga— está en serio peligro. Las expectativas sobre su participación alimentan búsquedas como ¿Mbappé jugará con el Real Madrid?, Mbappé duda Benfica, fecha de regreso Mbappé o próximos partidos sin Mbappé.

Mientras tanto, el club sigue el protocolo habitual: descanso, fisioterapia y controles continuos para asegurar una recuperación completa antes de volver a contar con su estrella. La expectativa es que, si todo va bien, pueda regresar con garantías para enfrentar compromisos posteriores como el Getafe o el choque liguero que sigue en el calendario.