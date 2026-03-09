Álvaro Arbeloa se lamenta tras la última mala noticia del Real Madrid

El Real Madrid atraviesa un momento complicado por las lesiones justo antes de un duelo clave de Champions League. Álvaro Arbeloa deberá reorganizar el equipo tras confirmarse una nueva baja en la plantilla blanca.

Las lesiones golpean al Real Madrid en el momento más delicado

El Real Madrid no encuentra descanso en lo que a lesiones se refiere. Cuando la temporada entra en su tramo más decisivo, el conjunto blanco sigue acumulando bajas importantes en su plantilla. Una situación que preocupa dentro del club y que obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones urgentes.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta uno de los retos más exigentes del curso, especialmente con la eliminatoria de Champions League frente al Manchester City en el horizonte. Sin embargo, el problema principal no es el rival, sino el estado físico de varios jugadores clave del equipo.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Kylian Mbappé will return to the team and will be playing with a partial tear of the posterior cruciate ligament in his left knee. 🇫🇷😳



— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 4, 2026

La lista de lesionados es cada vez más larga. Nombres como Éder Militão, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, David Alaba o Dani Ceballos ya habían encendido las alarmas en el vestuario. Todos ellos son futbolistas importantes dentro del proyecto deportivo del Real Madrid, y sus ausencias se notan en el rendimiento del equipo.

Ahora, a esa lista se suma otro nombre que complica todavía más el panorama. La enfermería del club vuelve a llenarse justo cuando el calendario exige el máximo nivel competitivo. El Real Madrid necesita a todos sus jugadores disponibles para afrontar los partidos decisivos de la temporada, pero la realidad es que el equipo llega muy condicionado por las bajas.

Álvaro Carreras, la última baja confirmada

La última mala noticia para el Real Madrid ha sido la lesión de Álvaro Carreras. El club confirmó en un comunicado oficial que el jugador ha sufrido una lesión muscular en la pantorrilla de su pierna derecha, lo que le obligará a estar alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente una semana. Aunque el tiempo de baja no es excesivamente largo, la lesión llega en un momento especialmente delicado para el equipo. Con tantas bajas acumuladas, cualquier contratiempo se convierte en un problema añadido para el cuerpo técnico.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Real Madrid have announced that left-back Álvaro Carreras has been diagnosed with a muscle injury in the calf of his right leg.

He will be out for a week, as per COPE.



— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 9, 2026

Álvaro Arbeloa, responsable del equipo en este contexto complicado, ha mostrado su preocupación por la situación. El entrenador sabe que el equipo necesita estabilidad y jugadores disponibles para afrontar los partidos importantes. Cada nueva lesión supone modificar planes, reajustar posiciones y exigir un esfuerzo extra al resto de la plantilla.

Carreras se había convertido en una opción importante para dar profundidad al equipo, especialmente en un momento en el que varios futbolistas titulares siguen recuperándose de sus problemas físicos. Su ausencia, aunque sea temporal, reduce todavía más las alternativas del técnico. Dentro del club confían en que la recuperación sea rápida y que el jugador pueda volver cuanto antes a la dinámica del equipo.

El Real Madrid mira al filial en busca de soluciones

Ante esta situación, Álvaro Arbeloa tendrá que mirar hacia el filial para completar el equipo. El técnico blanco ya ha recurrido en otras ocasiones a jóvenes talentos de la cantera cuando las circunstancias lo han exigido, y todo apunta a que volverá a hacerlo en los próximos partidos.

La cantera del Real Madrid siempre ha sido una fuente importante de talento, y en momentos como este se convierte en un recurso fundamental. Los jóvenes futbolistas del filial pueden tener una oportunidad inesperada para demostrar su nivel en un contexto de máxima exigencia.