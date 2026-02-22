Álvaro Arbeloa trata mejor a Vinícius que Xabi Alonso

El vestuario del Real Madrid vive un cambio silencioso. La gestión de Vinícius y Mbappé bajo Álvaro Arbeloa contrasta con la etapa anterior y ya se nota en LaLiga y la Champions League.

Un cambio de clima en el vestuario blanco

Real Madrid

En el, los resultados no solo dependen del talento. También influyen las relaciones internas y la gestión de las estrellas. En ese contexto, la figura de Álvaro Arbeloa ha ganado peso en el día a día del equipo.

Durante la etapa de Xabi Alonso, la exigencia táctica era máxima. El técnico vasco apostaba por un modelo estructurado, con automatismos muy definidos y responsabilidades claras para cada futbolista. Sin embargo, esa disciplina extrema no siempre fue bien recibida por los grandes nombres del vestuario.

En particular, la relación con algunas estrellas no fluyó como se esperaba. En un club acostumbrado a conceder cierto margen creativo a sus referentes, la rigidez táctica generó tensiones silenciosas. No se trataba de un conflicto abierto, pero sí de una sensación de incomodidad en determinados momentos clave de la temporada.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Real Madrid are extremely happy with the way Alvaro Arbeloa has been handling the super stars at the club.



He has been giving them freedom and very little instructions.



They believe that Xabi Alonso is a fantastic coach, but that he demanded too much… pic.twitter.com/bYBDZy8am3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 21, 2026

Con la llegada de Arbeloa, el enfoque ha cambiado. Más libertad, menos instrucciones cerradas y una comunicación más cercana. El cuerpo técnico actual entiende que jugadores como Vinícius Júnior necesitan espacio para explotar su creatividad.

Vinícius y Mbappé, más cómodos en el campo

El caso de Vinícius es paradigmático. Bajo el esquema anterior, el brasileño debía cumplir tareas defensivas muy específicas y ajustarse a movimientos predeterminados. Ahora, en cambio, goza de mayor autonomía en el uno contra uno, en las transiciones y en la toma de decisiones. La diferencia se percibe en los partidos de LaLiga y en la Champions League. El extremo vuelve a mostrarse eléctrico, atrevido y decisivo en los metros finales. La sensación es que juega con menos carga mental y más confianza.