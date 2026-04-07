Álvaro Arbeloa ya le ha avisado: no cuenta con él y debe salir del Real Madrid

El Real Madrid atraviesa un momento delicado. Álvaro Arbeloa ya ha tomado decisiones importantes en medio de la crisis deportiva.

Un Real Madrid bajo presión en el tramo decisivo

En el Real Madrid no hay espacio para las dudas cuando la temporada entra en su fase más exigente. Los resultados recientes han encendido todas las alarmas en el club blanco, especialmente en LaLiga, donde el equipo ha perdido terreno de forma preocupante.

El margen de error se ha reducido al mínimo. Con el título liguero cada vez más complicado, la Champions League se ha convertido en el gran objetivo. En este contexto, la exigencia interna ha aumentado de forma notable.

Álvaro Arbeloa, al frente del equipo, es consciente de la situación. El técnico sabe que el rendimiento colectivo debe mejorar, pero también que algunas piezas no están respondiendo como se esperaba. Y en el Real Madrid, cuando eso ocurre, las decisiones no se hacen esperar.

Camavinga, en el punto de mira

Uno de los nombres que más ha llamado la atención en las últimas semanas es el de Eduardo Camavinga. El centrocampista francés, que llegó como una de las grandes promesas del fútbol europeo, no está atravesando su mejor momento.

Su actuación en el último partido frente al Mallorca ha sido especialmente señalada. Errores en la toma de decisiones, imprecisiones en la salida de balón y cierta desconexión en momentos clave han generado dudas en el cuerpo técnico.

Arbeloa ha sido claro en su análisis interno. Considera que el nivel mostrado por Camavinga no se ajusta a las exigencias del equipo en este momento de la temporada. Y esa valoración ha tenido consecuencias. Según varias fuentes, el técnico ya ha trasladado su postura: no cuenta con él como pieza clave en el proyecto inmediato. Un mensaje directo que cambia por completo el escenario del jugador dentro del equipo.

Un futuro abierto en el mercado

La situación de Camavinga abre la puerta a un posible movimiento en el mercado de fichajes. El Real Madrid no descarta escuchar ofertas por el jugador si estas cumplen con las expectativas económicas del club.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Eduardo Camavinga is coming under intense criticism at Real Madrid, and within the players. 🇫🇷❌



Given his recent performances and failure to consistently reach the very highest level.



The boards are now seriously considering parting ways with the France… pic.twitter.com/fqzLDrKIs5 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 6, 2026

En un equipo donde la competencia es máxima y donde cada puesto está disputado, la continuidad depende del rendimiento. Y en este caso, la sensación es que el ciclo del jugador podría estar en un punto de inflexión.

El club valora su talento, su juventud y su potencial, pero también entiende que el momento actual exige respuestas inmediatas. La planificación deportiva no espera, y menos en una entidad como el Real Madrid. Mientras tanto, el equipo se centra en lo que queda de temporada. La Champions League aparece como la última gran oportunidad para salvar el curso, y Arbeloa quiere contar únicamente con jugadores que estén al máximo nivel.