Aviso en el Real Madrid: Huijsen sabe que su compañero puede irse

El Real Madrid afronta cambios en defensa en este mercado de fichajes. Huijsen ya conoce que uno de sus compañeros podría salir este verano.

Una defensa consolidada… pero con movimientos en marcha

El Real Madrid ha encontrado en la dupla formada por Dean Huijsen y Antonio Rüdiger una de las bases más sólidas de su defensa. Ambos han ofrecido un rendimiento alto en LaLiga y en la Champions League, convirtiéndose en piezas clave dentro del esquema del equipo. Sin embargo, no todos los centrales han tenido la misma suerte. La competencia interna es alta, y eso ha provocado que algunos jugadores pierdan protagonismo en momentos importantes de la temporada.

Uno de los casos más evidentes es el de Raúl Asencio. El joven central no ha logrado consolidarse como una opción fija en el equipo, y su rol ha quedado relegado a apariciones puntuales. Esta situación no ha pasado desapercibida ni para el club ni para el propio futbolista.

En el Santiago Bernabéu, la planificación deportiva ya contempla posibles salidas para equilibrar la plantilla y dar entrada a nuevos perfiles. Y en ese escenario, el nombre de Asencio empieza a ganar fuerza.

Asencio, en la rampa de salida

La situación de Raúl Asencio apunta a resolverse en el próximo mercado de fichajes. La falta de minutos y la fuerte competencia en su posición han llevado al jugador a plantearse seriamente un cambio de aires.

El interés desde la Premier League es real. Clubes como el Everton han puesto sus ojos en el central, viendo en él un perfil joven, con proyección y preparado para dar el salto a una liga exigente.

El equipo inglés estaría dispuesto a realizar una oferta importante, cercana a los 30 millones de euros, una cifra que el Real Madrid valoraría positivamente. No solo por el aspecto económico, sino también porque permitiría aligerar la plantilla y abrir espacio a nuevas incorporaciones.

Para Asencio, la salida también tiene sentido. Necesita continuidad, minutos y un contexto donde pueda crecer como futbolista. Y la Premier League aparece como una oportunidad ideal. Mientras tanto, dentro del vestuario, jugadores como Huijsen ya son conscientes de este posible movimiento. El mensaje es claro: habrá cambios.

Un verano clave para el futuro del equipo

El Real Madrid se encuentra en un proceso constante de renovación. La mezcla entre experiencia y juventud es una de las claves del éxito del club, y decisiones como la posible salida de Asencio forman parte de esa estrategia.

La prioridad es construir una plantilla equilibrada, competitiva y preparada para seguir luchando por todos los títulos. En este contexto, cada movimiento cuenta.

Para Huijsen, esta situación también supone una oportunidad. Con menos competencia directa, su rol dentro del equipo podría reforzarse aún más, consolidándose como una de las piezas clave en la defensa del futuro. El verano marcará el rumbo. Y aunque aún no hay nada cerrado, todo apunta a que el Real Madrid se prepara para un nuevo ajuste en su plantilla.