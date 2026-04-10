Cesc Fàbregas va con todo: quiere arrebatarle al Real Madrid a su próxima gran estrella

El Como 1907 de Cesc Fàbregas vuelve a mirar hacia el Real Madrid en busca de talento joven. El nombre de Dani Yáñez irrumpe con fuerza en el mercado de fichajes y apunta a ser uno de los movimientos más interesantes del verano.

Un nuevo objetivo en La Fábrica

El fútbol europeo vive en constante movimiento, pero hay operaciones que responden más a una estrategia que a una simple oportunidad. Es el caso del interés del Como en Dani Yáñez, una de las promesas más llamativas de la cantera blanca. A sus apenas 19 años, el extremo gaditano ya ha demostrado que tiene condiciones para competir en la élite, algo que no ha pasado desapercibido para varios clubes.

Dentro del entorno del Real Madrid, el crecimiento de Yáñez se sigue con atención. Su perfil encaja perfectamente en el modelo moderno de extremo: velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro constante en el uno contra uno. Además, su reciente debut en el Santiago Bernabéu ha reforzado la idea de que su proyección no es una promesa vacía, sino una realidad en construcción.

Aquí es donde aparece la figura de Fàbregas. El técnico del Como está liderando un proyecto ambicioso en la Serie A, donde el objetivo no es solo competir, sino crecer a través de talento joven. En ese sentido, el mercado español, y especialmente Valdebebas, se ha convertido en una fuente muy atractiva.

Más de 30 minutos va a tener Dani Yáñez (18). 👌🏻💎



Ya debutó la temporada pasada. Hoy es su segundo partido con el Real Madrid. pic.twitter.com/Q8nt0xakqt — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) March 14, 2026

La fórmula que ya funciona

El interés por Dani Yáñez no surge de la nada. El Como ya ha experimentado con éxito una estrategia basada en captar jóvenes promesas del Real Madrid. Los casos recientes han dejado sensaciones muy positivas dentro del club italiano, consolidando una fórmula que combina desarrollo deportivo y crecimiento económico.

La idea es clara: ofrecer minutos, protagonismo y un contexto competitivo a futbolistas que, por la enorme exigencia del primer equipo blanco, encuentran más dificultades para consolidarse de inmediato. En este escenario, el Como se posiciona como un puente ideal entre la cantera y la élite.

Para el Real Madrid, este tipo de operaciones tampoco supone una pérdida. El club mantiene el control sobre sus jugadores mediante cláusulas estratégicas, asegurándose la posibilidad de recuperarlos si su evolución cumple las expectativas. Es una relación que, a día de hoy, beneficia a todas las partes implicadas.

Una apuesta de futuro que seduce a todos

La posible salida de Dani Yáñez hacia Italia responde a una lógica deportiva cada vez más habitual. En un fútbol donde el desarrollo es tan importante como el talento, encontrar el entorno adecuado puede marcar la diferencia en una carrera.

El Como ofrece precisamente eso: continuidad, confianza y un escaparate en una liga exigente como la Serie A. Para el jugador, sería la oportunidad de demostrar su nivel de forma regular. Para el club italiano, una inversión de presente y futuro. Y para el Real Madrid, una manera de seguir puliendo a una de sus joyas sin perder el control sobre su evolución.

El verano será determinante. Las conversaciones podrían intensificarse en las próximas semanas, y todo apunta a que Dani Yáñez será uno de los nombres propios del mercado. Fàbregas lo tiene claro: quiere repetir la jugada. Y esta vez, el objetivo es aún más ambicioso.