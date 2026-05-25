Competencia directa para Huijsen en el Real Madrid: fichaje que llega como loco para ser titular

El Real Madrid ya empieza a mover piezas pensando en una renovación importante de su defensa. Dentro del club saben que los próximos años exigirán cambios en varias posiciones y uno de los grandes objetivos es construir una zaga mucho más sólida y preparada para competir al máximo nivel europeo. En medio de todos esos movimientos aparece el nombre de Dean Huijsen, uno de los centrales que ha sido clave esta temporada en el Madrid. El futbolista sabe que tendrá competencia para la próxima temporada.

Mourinho quiere un central preparado para mandar desde el primer día

Si finalmente José Mourinho termina teniendo peso en el nuevo proyecto deportivo del Real Madrid, hay un nombre que parece estar marcado como prioridad absoluta. Ese futbolista es Alessandro Bastoni. El central italiano gusta muchísimo por varias razones. Primero por su experiencia en partidos importantes. Después por su capacidad para sacar el balón jugado con muchísima calidad y también por algo que Mourinho siempre ha valorado muchísimo en los defensas: personalidad competitiva.

Bastoni lleva años siendo uno de los líderes defensivos del Inter Milan y a sus 27 años ya transmite la sensación de estar totalmente preparado para asumir retos enormes. Dentro del Madrid consideran que encajaría perfectamente en una defensa que necesita recuperar autoridad y estabilidad y además tiene un perfil que ahora mismo escasea muchísimo en el mercado.

Huijsen tendría competencia inmediata en el nuevo proyecto

La llegada de Bastoni cambiaría bastante el escenario defensivo dentro del Real Madrid. Especialmente para Dean Huijsen, que aparece como una apuesta de muchísimo futuro dentro del club. Aunque el central joven sigue generando muchísima ilusión, en el Madrid también entienden que todavía necesita crecer y competir al máximo nivel durante más tiempo. Por eso la posible llegada de Bastoni tendría un impacto inmediato.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Alessandro Bastoni is the player chosen by Jose Mourinho as Real Madrid's new signing.



The player has already given the green light for a move to happen.



— @latigoserrano pic.twitter.com/gmcWjZ3Mvp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 25, 2026

El italiano llegaría con la intención clara de ser titular desde el primer día y eso aumentaría muchísimo la competencia interna en la defensa blanca. Algo que dentro del club consideran positivo porque una de las prioridades del nuevo proyecto es precisamente elevar el nivel competitivo en todas las posiciones.

Mourinho quiere un equipo donde nadie tenga asegurado el puesto simplemente por nombre o edad y Bastoni encaja perfectamente en esa idea. Además, el técnico portugués cree que el italiano puede aportar algo muy importante: equilibrio.

El Madrid sabe que la operación será complicada

El gran problema es que el Inter Milan no tiene ninguna intención de facilitar su salida. Bastoni es una pieza clave del proyecto italiano y tiene contrato de larga duración. Por eso cualquier negociación arrancaría alrededor de los 70 millones de euros. Una cifra muy alta, aunque dentro del Real Madrid no la consideran imposible si el club decide apostar fuerte por reforzar la defensa.

Además, existe otro detalle importante. El FC Barcelona también lleva tiempo siguiendo muy de cerca al central italiano y podría ser un robo de manual para el equipo azulgrana. Por ahora todavía no existe una negociación definitiva, pero el interés es muy serio.

Si Mourinho termina teniendo poder importante dentro del proyecto, Bastoni puede convertirse rápidamente en una de las grandes prioridades del verano.