Courtois como capitán ya lo sabe: no jugará mas con el Real Madrid

El Real Madrid ya empieza a mover piezas de cara a la próxima temporada. En el vestuario, jugadores importantes como Thibaut Courtois ya conocen algunas decisiones clave.

Cambios en el vestuario del Real Madrid

El final de temporada siempre trae consigo decisiones importantes. En el Real Madrid, la planificación ya está en marcha y todo apunta a que habrá movimientos en la plantilla.

Uno de los nombres propios en este escenario es el de Dani Ceballos. El centrocampista no ha tenido el protagonismo esperado durante el curso y su situación dentro del equipo ha cambiado en los últimos meses.

En partidos recientes, incluso en encuentros especiales para él, ha quedado fuera de las convocatorias por decisión técnica. Un detalle que no ha pasado desapercibido y que refleja su pérdida de peso en el equipo. Dentro del vestuario, la sensación es clara: su etapa en el club podría estar llegando a su fin.

💥 SE ACABÓ la etapa de CEBALLOS en el Real Madrid



El jugador no se ha entrenado hoy con el primer equipo



NO SERÁ CONVOCADO en lo que queda de temporada



vía @COPE pic.twitter.com/YQOJgbVeY7 — Madrid Sports (@MadridSports_) April 27, 2026

Señales que apuntan a una despedida

Más allá de lo deportivo, también han aparecido señales fuera del campo. En redes sociales, Dani Ceballos ha compartido mensajes que han sido interpretados como una posible despedida.

Una de sus publicaciones, acompañada de una canción con un mensaje claro, ha alimentado los rumores sobre su salida. Un gesto que muchos consideran significativo en un momento tan delicado.

Además, el propio jugador ha reconocido que su futuro está abierto. Ha dejado claro que este verano será clave para tomar una decisión sobre su carrera. Entre las opciones que se barajan, aparece con fuerza el Real Betis, un club muy ligado a su trayectoria y donde siempre ha manifestado sentirse como en casa. Todo esto dibuja un escenario en el que la salida parece cada vez más probable.

🗣️ Dani Ceballos y la canción que puso en IG: "Cerrando capítulo."



Pueden ser sus últimas semanas en el Real Madrid. pic.twitter.com/yEpIPwHInM — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 27, 2026

Una decisión asumida dentro del equipo

En el Real Madrid, estas decisiones no se toman de un día para otro. La dirección deportiva y el cuerpo técnico valoran cada caso con detalle, y en este parece haber consenso.

Jugadores como Courtois, con peso en el vestuario, ya son conscientes de los cambios que se avecinan. No se trata solo de una salida, sino de una reestructuración del equipo.

El club busca mantener la competitividad y seguir renovando la plantilla. En ese proceso, algunos jugadores pierden protagonismo y deben buscar nuevas oportunidades. Dani Ceballos podría ser uno de ellos. Su calidad nunca ha estado en duda, pero el contexto no le ha favorecido. Ahora, todo apunta a que su etapa en el Real Madrid está cerca de terminar.