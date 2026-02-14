Courtois ya le ha dicho que se vaya buscando equipo, no tendrá minutos con Arbeloa

Eduardo Camavinga vive semanas de incertidumbre en el Real Madrid. Con Arbeloa al mando y pocos minutos en LaLiga, su futuro podría estar lejos del Santiago Bernabéu.

Un cambio de ciclo que deja señales claras

El Real Madrid atraviesa una etapa de reajuste interno. Con Álvaro Arbeloa asumiendo protagonismo en el nuevo proyecto deportivo, algunas piezas empiezan a quedar en segundo plano. Entre ellas, un nombre que hasta hace poco parecía intocable: Eduardo Camavinga.

El centrocampista francés no entra en los planes prioritarios del técnico para la próxima temporada. Su participación ha sido irregular y los números lo reflejan: apenas 14 titularidades en 26 partidos oficiales entre LaLiga, competiciones europeas y torneos domésticos. Una estadística que evidencia su pérdida de peso en el esquema blanco.

Según informaciones cercanas al vestuario, el mensaje ya ha sido trasladado con claridad. La competencia en el centro del campo es feroz y el club busca reforzar esa zona con un mediocentro de primer nivel. La dirección deportiva considera que podría ser el momento adecuado para hacer caja con el internacional francés, que aún mantiene un importante valor de mercado.

En este contexto, incluso voces autorizadas dentro del vestuario habrían sido directas con él. El liderazgo de figuras consolidadas como Thibaut Courtois ha servido para transmitir una realidad incómoda: con el nuevo proyecto, los minutos serán escasos si decide quedarse.

Arabia llama a la puerta

El futuro de Camavinga podría estar lejos de Europa. El Al-Ittihad ha mostrado interés firme en incorporar al mediocampista el próximo verano. El club saudí continúa su estrategia de atraer figuras consolidadas a la Saudi Pro League, siguiendo la estela de otros fichajes mediáticos.

La propuesta económica sería difícil de rechazar. En Arabia Saudí lo ven como el relevo natural de N'Golo Kanté, aportando energía, despliegue físico y juventud a un centro del campo que necesita renovación. El perfil de Camavinga encaja perfectamente en ese plan.

Por ahora, el jugador mantiene el foco en terminar la temporada con el Real Madrid. No ha solicitado salir y sigue trabajando con profesionalidad. Sin embargo, su entorno es consciente de que el mercado de fichajes puede marcar un punto de inflexión en su carrera. El club blanco tampoco cerraría la puerta a una venta si la oferta resulta convincente. La política deportiva actual prioriza el equilibrio financiero y la incorporación de perfiles estratégicos que encajen en el nuevo modelo de juego.

Un talento en busca de continuidad

Camavinga llegó al Santiago Bernabéu como una apuesta de futuro. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones del centro del campo, su potencia y su carácter competitivo le permitieron ganar protagonismo en momentos clave. Pero el fútbol evoluciona rápido y los proyectos cambian.

Con Arbeloa redefiniendo el esquema táctico, el francés parece haber quedado en un segundo escalón. La falta de continuidad en LaLiga y en los grandes partidos pesa. Y a sus 23 años, el futbolista necesita minutos para consolidarse en la élite. El dilema es claro: luchar por un puesto en un Real Madrid cada vez más competitivo o aceptar un nuevo reto en la Saudi Pro League con un contrato millonario y un rol protagonista.