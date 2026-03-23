Courtois ya lo sabe: el Real Madrid prepara una salida que dejará dinero

Thibaut Courtois es intocable en el Real Madrid, pero el interés del Inter en Andriy Lunin abre la puerta a una venta importante en el mercado.

Courtois, indiscutible… y Lunin, siempre preparado

En el Real Madrid hay pocas dudas bajo palos. Thibaut Courtois es el portero titular indiscutible y una de las piezas más importantes del equipo tanto en LaLiga como en la Champions League. Su jerarquía, experiencia y rendimiento le convierten en un jugador intocable dentro del proyecto. Sin embargo, la situación cambia cuando se mira al banquillo. Andriy Lunin ha sido el suplente habitual, un portero que siempre ha estado preparado para responder cuando se le ha necesitado. Y lo cierto es que lo ha hecho bien.

Cada vez que ha tenido minutos, el guardameta ucraniano ha demostrado nivel suficiente para competir en un club como el Real Madrid. Su rendimiento en partidos exigentes ha reforzado la confianza del cuerpo técnico, pero también ha despertado el interés de otros equipos europeos.

En este contexto, Courtois es consciente de la situación. Sabe que su posición no está en duda, pero también que su compañero podría estar viviendo sus últimos meses en el club.

El Inter de Milán se lanza a por Lunin

El mercado de fichajes empieza a moverse y uno de los nombres propios es el de Andriy Lunin. El Inter de Milán ha mostrado un fuerte interés en el portero del Real Madrid, al que considera una oportunidad interesante para reforzar su portería.

El conjunto italiano busca un guardameta con presente y futuro, capaz de rendir desde el primer día. Lunin encaja en ese perfil: joven, con experiencia en partidos de alto nivel y margen de crecimiento. Desde Italia aseguran que el Inter ya ha dado pasos para conocer su situación. No es su única opción, pero sí una de las más valoradas dentro de la planificación deportiva del club.

En el Real Madrid no descartan la operación. La dirección deportiva considera que una oferta cercana a los 30 millones de euros sería suficiente para estudiar seriamente su salida en el próximo mercado de fichajes.

Una operación que puede beneficiar a todas las partes

La posible salida de Lunin no solo responde al interés del Inter de Milán, sino también a su situación dentro del Real Madrid. Con Courtois como titular fijo, el ucraniano ha tenido un rol secundario, pese a su buen rendimiento.

🚨💣| NEW: Inter Milan want Tottenham Hotspur goalkeeper Guglielmo Vicario but are also enquiring about Real Madrid's Andriy Lunin.



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El club valora su crecimiento y su profesionalidad, pero también entiende que puede ser el momento adecuado para una venta. Ingresar una cantidad cercana a los 30 millones de euros por un jugador que no es titular habitual sería una operación muy positiva desde el punto de vista económico. Además, el propio Lunin podría ver con buenos ojos un cambio de aires. A su edad, necesita continuidad para seguir evolucionando, algo que en el Real Madrid es complicado con la presencia de Courtois.

El tramo final de la temporada será clave. Cada partido puede aumentar su valor de mercado y reforzar el interés de equipos como el Inter de Milán. Por ahora, la situación está abierta. Pero en el Real Madrid ya lo tienen claro: si llega la oferta adecuada, la salida puede producirse. Y Courtois, consciente de todo, ya sabe que el verano puede traer cambios bajo palos en el Santiago Bernabéu.