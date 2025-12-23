Cuesta 110 millones y Xabi Alonso lo necesita en el Real Madrid

El Real Madrid continúa buscando una pieza diferencial para su centro del campo. El talento joven abunda, pero falta ese futbolista capaz de ordenar el juego, interpretar los tiempos y marcar diferencias entre líneas. En ese escenario vuelve a aparecer un nombre que nunca se ha ido del radar: Florian Wirtz. Un jugador valorado en 110 millones de euros que atraviesa un momento decisivo en su carrera.

El mediapunta alemán no ha terminado de encajar en el Liverpool FC. Llegó con un cartel enorme y una inversión muy elevada, pero su rendimiento no ha sido el esperado. El talento sigue ahí, intacto, aunque el contexto no le favorece. Y cuando eso ocurre, el mercado empieza a moverse, incluso antes de que los clubes lo reconozcan públicamente.

Un talento brillante que sufre en la Premier

Las dudas sobre Wirtz se han visto reforzadas por el análisis de Didi Hamann, que ha señalado que el alemán no termina de adaptarse al ritmo físico de la Premier League. En Inglaterra hay poco tiempo para pensar y mucho contacto, justo lo contrario de lo que más potencia sus virtudes.

No es casualidad que sus mejores partidos hayan llegado en la Champions League. En un fútbol más táctico y pausado, Wirtz encuentra espacios, gira con naturalidad y marca el ritmo del ataque. En cambio, en la rutina semanal del Liverpool le cuesta aparecer y la falta de goles empieza a pesar demasiado para un fichaje de este calibre. Un jugador tan caro no puede vivir eternamente protegido. Si el rendimiento no despega, las decisiones se acercan. Y ahí es donde entra una alternativa que encaja casi de forma natural.

El Madrid y la figura clave de Xabi Alonso

El Real Madrid aparece como un destino ideal por estilo y por contexto. LaLiga ofrece un entorno más técnico, donde Wirtz podría explotar su visión, su último pase y su inteligencia posicional. Pero el factor decisivo tiene nombre propio: Xabi Alonso.

El técnico conoce perfectamente al futbolista y su potencial. Su palabra tiene peso en la planificación deportiva blanca y, según las informaciones que circulan, Wirtz estaría dispuesto a fichar si Alonso da el visto bueno. Para el alemán, sería un reinicio estratégico, no un retroceso. Por ahora, no habrá movimientos inmediatos. El Liverpool no facilitará una salida en invierno y el Madrid actúa con cautela. Pero el verano se perfila como un punto de inflexión. Retener a un jugador de 110 millones sin rendimiento sostenido es un riesgo evidente.