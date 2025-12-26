Dani Carvajal dice adiós al Madrid: ya hay sustituto

El final de una etapa siempre llega sin avisar del todo. Dani Carvajal lo sabe. A sus 34 años y con contrato hasta el próximo verano, el lateral afronta uno de los momentos más sensibles de su carrera. En el Real Madrid hay respeto, memoria y agradecimiento por todo lo que ha dado, pero también una idea clara: el proyecto mira hacia adelante.

Las lesiones han marcado el camino. Problemas musculares repetidos, falta de continuidad y un desgaste lógico tras años al máximo nivel en LaLiga y en Europa han pesado mucho en la reflexión interna. En Valdebebas nadie cuestiona su legado, pero sí se asume que el tiempo en la élite no perdona. Todo apunta a que no habrá oferta de renovación.

Desde el entorno del jugador se empieza a contemplar el futuro con otros ojos. La opción de Catar gana fuerza: menos exigencia física, estabilidad económica y la posibilidad de alargar la carrera lejos del foco constante del fútbol europeo. No es una despedida amarga, sino una transición natural.

Segundo año consecutivo que la cantera le da al Milan recursos buenísimos para la plantilla.



El año pasado fue Álex Jiménez, quien se ganó un puesto de carrilero derecho y de lateral por ambas bandas, pero lamentablemente la cabeza no le dio.



Este año el que subió el nivel fue… pic.twitter.com/iZQqONEvm2 — AC Milan TMN (@MilanTMN) November 30, 2025

El relevo se construye sin prisas, pero con convicción

Mientras Carvajal medita su próximo paso, el Real Madrid no improvisa. La dirección deportiva lleva tiempo trabajando en el relevo y hay un nombre que genera consenso por razones deportivas y emocionales: Álex Jiménez.

Formado en la cantera blanca, Jiménez salió para crecer y lo está haciendo. Pertenece al AC Milan, y esta temporada compite cedido en el AFC Bournemouth, donde está sumando minutos de calidad en la Premier League, según informa Fichajes.net. Su perfil encaja: lateral moderno, físico, con criterio defensivo y capacidad para proyectarse en ataque. En el club valoran, además, algo intangible pero importante: conoce la casa y entiende lo que significa vestir de blanco. Su coste, cercano a los 18 millones de euros, lo convierte en una opción asumible frente a otras alternativas más mediáticas y caras.

La idea no es una ruptura brusca, sino una transición inteligente. Apostar por juventud, margen de crecimiento y experiencia en una liga exigente. Así fue el camino de Carvajal en su día. Ahora, el círculo parece cerrarse. El Madrid se prepara para decir adiós a una de sus bandas más emblemáticas… mientras empieza a construir la siguiente.