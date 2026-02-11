Dani Carvajal no es el único que no soporta a Álvaro Arbeloa: otro compañero piensa lo mismo

Real Madrid, Álvaro Arbeloa y tensión en el vestuario marcan la actualidad blanca. La gestión de minutos y el nuevo rol de varios veteranos han generado un malestar que ya no se esconde en privado.

Un vestuario inquieto en el Real Madrid

El clima en el Real Madrid no atraviesa su momento más estable. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo ha supuesto un cambio de dinámicas, jerarquías y protagonismos. Y como suele ocurrir en los grandes clubes, no todos han encajado del mismo modo el nuevo reparto de roles.

Uno de los nombres propios es Dani Carvajal. El lateral, uno de los capitanes y referentes del vestuario, ha visto reducido su protagonismo tras superar una lesión. La falta de minutos ha generado incomodidad en un jugador acostumbrado a competir al máximo nivel en LaLiga y Champions League. Su situación ya había despertado rumores sobre una posible salida en el próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, Carvajal no estaría solo en su descontento. En el interior del vestuario blanco existe la sensación de que algunos pesos pesados no terminan de comprender las decisiones técnicas que están marcando la temporada.

David Alaba, otro nombre que no entiende su papel

El caso de David Alaba es especialmente significativo. El defensa austriaco, acostumbrado a ser titular indiscutible tanto en el Real Madrid como en la selección, ha perdido continuidad. La gestión de minutos no ha sido la esperada y su entorno reconoce sorpresa ante la situación.

Alaba no entiende por qué, estando físicamente disponible, no cuenta con más oportunidades. En un equipo que compite por todos los títulos, sentirse secundario puede afectar tanto al rendimiento como a la moral. Y en el fútbol de élite, la confianza del entrenador lo es todo.

Fuentes cercanas al vestuario apuntan a que el malestar no es una cuestión personal contra Arbeloa, sino una discrepancia sobre el modelo de gestión y la comunicación interna. Los jugadores veteranos esperan explicaciones claras, especialmente cuando su rol cambia de forma drástica. El futuro de Alaba, por tanto, empieza a situarse en el aire. Si la situación no se reconduce, el próximo mercado de verano podría abrir un escenario inesperado para el defensa, cuyo contrato y peso salarial no pasan desapercibidos en la planificación deportiva.

🚨 NEW: David Alaba is VERY upset at his lack of minutes.



He has told Arbeloa that he doesn't understand why he's not being given more chances to play. @marca pic.twitter.com/03lCJW5mK2 — Madrid Zone (@theMadridZone) February 11, 2026

Arbeloa, ante su primer gran desafío interno

La dirección deportiva del Real Madrid es consciente de que la estabilidad del vestuario es clave para competir por los grandes títulos. Las tensiones internas pueden afectar al rendimiento colectivo, especialmente en momentos decisivos de la temporada.

Álvaro Arbeloa afronta así uno de sus mayores retos desde que asumió el cargo: gestionar un vestuario con líderes consolidados y expectativas altas. El equilibrio entre renovación y respeto a la jerarquía es delicado. Apostar por nuevas piezas puede ser una decisión estratégica, pero dejar fuera a referentes históricos tiene consecuencias emocionales.

En el entorno blanco se insiste en que no existe una ruptura total, pero sí una incomodidad creciente. Carvajal y Alaba representan dos voces con peso específico. Si ambos se sienten desplazados, el debate interno puede intensificarse. El Real Madrid ha construido su éxito reciente sobre una mezcla de talento joven y experiencia. Mantener esa armonía será determinante para el futuro inmediato. Y Arbeloa lo sabe: más allá de la táctica, el liderazgo en el vestuario será la clave.