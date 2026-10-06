Dani Carvajal se acerca al Getafe: Bordalás le llama y el acuerdo está prácticamente cerrado

El futuro de Dani Carvajal puede resolverse mucho más cerca de casa de lo que parecía hace apenas unas semanas. Después de poner punto final a su etapa en el Real Madrid el pasado 30 de junio, el lateral ha estudiado diferentes escenarios para continuar su carrera. Hubo opciones de marcharse al extranjero, pero ninguna terminó de convencerle lo suficiente como para abandonar Madrid.

Y ahí ha aparecido el Getafe. Lo que inicialmente parecía una posibilidad difícil de imaginar ha ido ganando fuerza hasta convertirse en una operación muy avanzada. El conjunto azulón busca experiencia para reforzar una plantilla corta y considera que incorporar a un futbolista con la trayectoria de Carvajal supondría un salto importante tanto dentro del terreno de juego como en el vestuario.

Detrás de la operación está especialmente José Bordalás. El entrenador habría contactado directamente con Carvajal para explicarle el proyecto y convencerle de continuar en LaLiga vestido de azulón. Las conversaciones han avanzado rápidamente y el acuerdo entre las partes estaría prácticamente encarrilado. Ahora queda superar el obstáculo que puede decidirlo todo: el control económico de LaLiga.

Carvajal espera el visto bueno de LaLiga para fichar por el Getafe

La situación ha avanzado hasta el punto de que el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha hablado públicamente de la operación. Según explicó el dirigente, Carvajal ya habría superado el reconocimiento médico y la incorporación depende ahora de que el club encuentre el encaje necesario dentro de sus límites económicos.

Ese es precisamente el gran problema. Carvajal percibía un salario elevado durante su etapa en el Real Madrid y, aunque sus condiciones en el Getafe serían muy diferentes, cualquier incorporación debe ajustarse al margen salarial disponible del conjunto azulón.

En lo deportivo, Bordalás tiene pocos motivos para dudar. El técnico había solicitado reforzar la banda y Carvajal aportaría una experiencia difícil de encontrar en el mercado. A ello se suma su conocimiento de LaLiga, su carácter competitivo y una trayectoria acostumbrada a partidos de máxima exigencia.

Para el jugador también existen argumentos importantes. Después de pasar los últimos meses entrenándose por su cuenta, el Getafe le permitiría regresar inmediatamente a Primera División sin abandonar Madrid ni obligar a su familia a afrontar un cambio importante.

La operación, por tanto, entra en sus últimos metros. Getafe y Carvajal ya han acercado posiciones, Bordalás ha empujado personalmente para conseguir su fichaje y el futbolista habría superado las pruebas médicas.

Falta la última autorización. Si el Getafe consigue encajar la operación dentro de las normas económicas de LaLiga, Carvajal podría cambiar el Santiago Bernabéu por el Coliseum y convertirse en uno de los fichajes más sorprendentes de la temporada.