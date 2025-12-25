Dani Carvajal ya conoce la decisión del Real Madrid sobre su futuro

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El defensa, como capitán, es una pieza fundamental, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Aun así, el lateral podría estar viviendo sus últimos meses en el conjunto blanco, teniendo en cuenta que acaba contrato a final de temporada y ya conoce la decisión que habría tomado el club con su futuro.

A pesar de que el sueño de Carvajal es poder retirarse en el Madrid, la realidad es que los blancos no contarían con él de cara a la siguiente campaña, por lo que debería buscarse la vida en otro equipo. Florentino Pérez le habría comunicado que no extenderá su vínculo, que termina el próximo 30 de junio de 2026, poniendo punto y final a una etapa histórica y legendaria en la entidad madrileña.

Dani Carvajal no seguiría en el Madrid la próxima temporada

Aunque el defensa quería colgar las botas en el Madrid, después de esta decisión del club, a Carvajal le gustaría seguir jugando unos años más, por lo que no se retirará. Y ahí, todo apunta a que seguirá su carrera en Catar, concretamente en el Al-Gharafa SC, equipo en el que actualmente está triunfando su excompañero y cuñado, Joselu Mato, por lo que tendrían un bonito reencuentro.

Aun así, el madrileño sabe que la decisión no será futbolística, teniendo en cuenta que en Catar no hay el mismo fútbol que en Europa, sino una cuestión de una fácil adaptación a otro país y equipo, ya que podrá hacerlo junto a Joselu, además de vivir sus últimos años como futbolista. Con una menor exigencia física y mediática, Carvajal podrá cerrar su brillante carrera.

El defensa acaba contrato y su destino apunta a Catar

El jugador se marchará como una auténtica leyenda del Madrid, siendo uno de los futbolistas con más títulos de la historia del club y dejando un legado imborrable en el Santiago Bernabéu. Aunque Carvajal quería quedarse, la dirección deportiva sabe que ya no hay hueco para él, pero intentarán hacerle el mejor homenaje posible para poder despedirlo como se merece.