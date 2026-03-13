Dani Carvajal ya lo sabe: o reacciona o su compañero hará las maletas

El Real Madrid atraviesa un momento delicado marcado por las lesiones y los cambios dentro de la plantilla. La situación en el lateral derecho empieza a generar dudas en el equipo blanco.

Las lesiones complican la temporada del Real Madrid

El Real Madrid está viviendo una temporada marcada por los problemas físicos dentro de la plantilla. A lo largo de los últimos meses, varios jugadores han tenido que pasar por la enfermería, lo que ha obligado al cuerpo técnico a realizar constantes ajustes en el once titular. Uno de los futbolistas que ha sufrido este tipo de dificultades es Dani Carvajal. El lateral derecho del Real Madrid, uno de los jugadores más experimentados del vestuario, tuvo que superar recientemente una lesión que le mantuvo varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Aunque el defensa ya se encuentra recuperado y disponible para competir, su situación dentro del equipo ha cambiado. Durante su ausencia, el cuerpo técnico tuvo que buscar alternativas en el lateral derecho y eso ha modificado el panorama dentro de la plantilla.

Carvajal ha sido durante años una pieza fundamental en el Real Madrid. Su experiencia, su capacidad defensiva y su carácter competitivo le convirtieron en uno de los líderes del equipo y en uno de los jugadores más fiables en los momentos importantes. Sin embargo, el fútbol cambia rápido y en el club blanco la competencia por un puesto en el once siempre es máxima.

Arbeloa apuesta por nuevas alternativas

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha tenido que tomar decisiones importantes para mantener el nivel competitivo del equipo. En ese contexto, la confianza del técnico en algunos jugadores ha ido cambiando con el paso de los partidos. Carvajal ha perdido protagonismo en los últimos encuentros. Aunque el capitán sigue siendo una figura importante dentro del vestuario, su presencia en el terreno de juego ya no es tan constante como en temporadas anteriores.

Uno de los factores que ha influido en esta situación es la llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. El lateral inglés fue uno de los fichajes más llamativos del club para reforzar la defensa y aportar un perfil ofensivo desde el lateral derecho.

Su incorporación generó muchas expectativas entre los aficionados del Real Madrid. Alexander-Arnold llegó con la reputación de ser uno de los laterales más creativos del fútbol europeo, especialmente por su capacidad para generar juego y asistir desde la banda. Sin embargo, su adaptación al equipo blanco no está siendo sencilla. El jugador todavía no ha encontrado la regularidad que se esperaba y algunos problemas físicos también han condicionado su rendimiento en los primeros meses. A pesar de ello, el entrenador sigue confiando en el potencial del futbolista inglés.

🚨 Trent Alexander-Arnold: “We have to go and win the Champions League”.



“When there’s so much hype about a game, playing for Real Madrid, there’s no excuses… we have to win, we have to win the competition”.



“No matter who’s in front of us. We go for it”, told TNT Sports. pic.twitter.com/xPnfvE5Hln — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 12, 2026

Un momento clave para definir el futuro

La situación en el lateral derecho del Real Madrid se ha convertido en uno de los temas más comentados dentro del entorno del club. Carvajal, uno de los jugadores históricos del equipo, se encuentra ante un momento importante de su carrera.

Después de tantos años defendiendo la camiseta blanca, su protagonismo dentro del equipo podría estar llegando a una etapa diferente. Algunos rumores incluso apuntan a que el capitán podría estar valorando su futuro si su papel dentro del equipo sigue cambiando.

Al mismo tiempo, el club también espera una reacción por parte de Alexander-Arnold. El lateral inglés fue fichado para convertirse en una pieza clave dentro del proyecto del Real Madrid, pero necesita demostrar su nivel en el campo para consolidarse. El mensaje dentro del equipo parece claro: la competencia sigue abierta y el rendimiento marcará el futuro de cada jugador.