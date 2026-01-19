De apuesta millonaria a duda: el fichaje de 60 millones que decepciona en el Real Madrid

El Real Madrid esperaba una estrella inmediata, pero el rendimiento de Franco Mastantuono no termina de despegar. La inversión, cercana a los 60 millones, empieza a generar debate interno en pleno curso de LaLiga.

De promesa ilusionante a rendimiento insuficiente

Cuando Franco Mastantuono aterrizó en el Real Madrid, lo hizo con la etiqueta de fichaje estratégico y la expectativa de convertirse en una de las grandes referencias del proyecto. Juventud, talento y una proyección que justificaba una apuesta millonaria poco habitual para un futbolista tan joven. Sin embargo, la realidad sobre el césped está siendo muy distinta.

El rendimiento del futbolista no ha alcanzado el nivel esperado. Le cuesta influir en el juego, le falta continuidad y su impacto en los partidos ha sido irregular. En un club como el Real Madrid, donde la exigencia es inmediata, esa falta de peso competitivo no pasa desapercibida. La decepción empieza a instalarse tanto en la grada como en los despachos.

Durante buena parte de la temporada, Xabi Alonso apenas le concedió minutos. El técnico optó por perfiles más consolidados, dejando a Mastantuono en un segundo plano. La lectura fue clara: aún no estaba preparado para asumir responsabilidades en un equipo que compite por todos los títulos.

Oportunidades sin continuidad y un cambio de escenario

Con el paso de las semanas, el escenario cambió ligeramente. Bajo la supervisión de Álvaro Arbeloa, el joven futbolista ha disfrutado de algunos minutos más, aunque sin lograr convencer del todo. Sus apariciones han sido intermitentes y, aunque se intuyen detalles de calidad, no termina de dar el paso definitivo.

En el Real Madrid preocupa especialmente su adaptación al ritmo competitivo y a la presión del entorno. No es un caso aislado en la historia del club, pero sí uno especialmente sensible por el alto coste del fichaje. La sensación es que el talento está ahí, pero no aparece cuando el equipo lo necesita.

🚨🇦🇷 INTER wants to make a big signing for the summer, and is AIMING for FRANCO MASTANTUONO.



✨Oaktree wants a young talent to boost its media profile



🟠 Real Madrid would be open to negotiating with a buy-back clause like with Nico Paz



Via @calciomercatoit. pic.twitter.com/eWt2vxZjFp — 🇦🇷 𝕿𝖊𝖔𝖉𝖔𝖗𝖔 𝕰𝖑 ①⓪🌞🧉 (@TeodoroElDiez) January 19, 2026

Desde la dirección deportiva ya se estudian posibles soluciones. Una de ellas pasa por una salida temporal o definitiva, con la Premier League como vía más probable. El fútbol inglés, con su potencia económica y su apuesta por perfiles jóvenes, aparece como un destino lógico.

El dilema económico y la decisión de Florentino

El gran obstáculo es el mercado. Resulta complicado que un club esté dispuesto a pagar una cifra cercana a los 60 millones por un jugador que no ha logrado consolidarse en el Real Madrid. Esa circunstancia reduce el margen de maniobra y obliga a pensar con calma cada paso. La operación fue impulsada personalmente por Florentino Pérez, convencido de que Mastantuono sería una inversión de presente y futuro. Hoy, esa convicción se ha transformado en dudas. No hay arrepentimiento público, pero sí una evidente decepción interna.

El club blanco sabe que debe proteger su patrimonio deportivo sin cerrar puertas precipitadamente. Una cesión, una venta con opción de recompra o incluso una temporada más de adaptación están sobre la mesa. Lo que está claro es que el Real Madrid no puede permitirse un activo de ese valor sin rendimiento. De apuesta millonaria a incógnita abierta, el caso Mastantuono resume la crudeza del fútbol de élite. En el Bernabéu, el tiempo corre más rápido que en ningún otro lugar, y el margen para fallar es mínimo.