Del Barça al banquillo del Real Madrid: Florentino lo llama y recibe un rotundo “NO”

El Real Madrid sigue analizando opciones para su banquillo de cara a la próxima temporada. Entre los nombres que han aparecido en la lista figura el de un entrenador español que actualmente dirige en el fútbol italiano.

El Real Madrid busca entrenador para un nuevo proyecto

El Real Madrid ya empieza a mirar hacia la próxima temporada con una idea clara: el banquillo podría experimentar cambios importantes. El club blanco vive un momento de reflexión interna, especialmente si el equipo no logra conquistar títulos en el tramo final del curso.

La continuidad de Álvaro Arbeloa no está asegurada. Aunque el técnico ha intentado mantener competitivo al equipo en una temporada exigente, en el Santiago Bernabéu saben que los resultados marcan el futuro. Si el Real Madrid no consigue levantar trofeos importantes, la directiva encabezada por Florentino Pérez podría apostar por un nuevo proyecto deportivo.

La búsqueda de entrenador ya ha comenzado en los despachos del club. En las últimas semanas han circulado varios nombres relacionados con el banquillo del Real Madrid. Uno de los que más gusta en el entorno blanco es el de Jürgen Klopp, un técnico con experiencia en grandes clubes y con una trayectoria destacada en el fútbol europeo.

Sin embargo, el club también ha explorado otras alternativas. En ese contexto apareció un nombre que ha sorprendido a muchos aficionados: el de Cesc Fàbregas. El exfutbolista del FC Barcelona, actualmente entrenador del Como en el fútbol italiano, ha empezado a ganar reconocimiento por su trabajo desde el banquillo.

Cesc Fàbregas, un nombre inesperado en la lista

El interés del Real Madrid por Cesc Fàbregas ha generado cierta sorpresa en el mundo del fútbol. El excentrocampista es una figura muy vinculada al FC Barcelona, donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera como jugador. Tras retirarse del fútbol profesional, Fàbregas inició su etapa como entrenador en el Como, club del fútbol italiano donde está desarrollando un proyecto interesante. A pesar de su corta experiencia en los banquillos, su perfil ha despertado interés en distintos equipos europeos.

Según varias informaciones procedentes de Italia, el Real Madrid habría contactado con el técnico para explorar la posibilidad de que dirigiera al equipo en el futuro. La idea de Florentino Pérez sería incorporar a un entrenador joven, con una visión moderna del fútbol y capaz de liderar un nuevo ciclo en el club. Sin embargo, la respuesta de Fàbregas ha sido clara. El entrenador habría rechazado la posibilidad de dirigir al Real Madrid en este momento. Una decisión que ha sorprendido a algunos, teniendo en cuenta la dimensión del club blanco en el fútbol mundial.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Cesc Fàbregas has rejected Real Madrid proposal. ⚪️🇪🇸❌



He has already been consulted about his coaching methods, and his evolution as a coach is being followed very closely by the club.



However, Fàbregas has '𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐝𝐨𝐰𝐧' the approach as he… pic.twitter.com/tPDIhLtFnG — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 9, 2026

El técnico español prioriza su proyecto en Italia

La decisión de Cesc Fàbregas parece estar motivada principalmente por su situación actual en el Como. El técnico se siente cómodo con el proyecto deportivo del club italiano y está centrado en seguir desarrollando su carrera como entrenador paso a paso. Desde Italia aseguran que el exjugador del Barça valora mucho la estabilidad que ha encontrado en el Como. Allí tiene libertad para trabajar, construir su estilo de juego y ganar experiencia en los banquillos sin la presión extrema que supone dirigir a un gigante del fútbol como el Real Madrid.

Además, el entrenador español también estaría analizando otras posibles oportunidades de futuro. Aunque no descarta nuevos retos en los próximos años, por ahora su prioridad es continuar creciendo como técnico. Para el Real Madrid, la búsqueda de entrenador continúa. Florentino Pérez sigue analizando diferentes perfiles para el banquillo del Santiago Bernabéu, con el objetivo de encontrar al técnico adecuado para liderar el próximo proyecto del club.