Eduardo Camavinga, desolado, pide un favor a Florentino Pérez

Eduardo Camavinga no atraviesa su mejor momento. El centrocampista ha recibido una noticia inesperada que le ha dejado sin palabras. Camavinga no ha sido incluido en la lista de Francia para el Mundial. Así lo ha decidido el entrenador Deschamps que prefiere apostar por otros perfiles apra el mundial.Y ahora, el futuro del jugador vuelve a generar dudas que hace apenas unos meses parecían impensables.

Un golpe muy duro para Camavinga

La ausencia de Camavinga en la lista de Francia ha sido una de las grandes sorpresas del fútbol europeo. El jugador del Real Madrid confiaba plenamente en seguir entrando en los planes de Deschamps pese a una temporada muy irregular.

Durante muchos tramos del curso, el francés tuvo minutos importantes con el Madrid e incluso fue clave en varios partidos complicados. Sin embargo, nunca consiguió asentarse completamente como titular indiscutible y eso terminó pasando factura. Dentro del entorno del futbolista existe mucha decepción. Camavinga siente que ha perdido peso tanto en su club como en la selección en muy poco tiempo. Y eso le ha afectado muchísimo a nivel anímico.

La temporada en el Madrid no salió como esperaba

La realidad es que este curso ha sido muy complicado para el centrocampista francés. Las lesiones, la falta de continuidad y el complicado ambiente competitivo dentro del vestuario blanco terminaron afectando claramente a su rendimiento.

🚨❌ Didier Deschamps: “Camavinga out of the World Cup squad? He's coming out of a hard season, where he didn't play much, with a lot of injuries”.



He's still young. I have choices to make, a structure for my list”. pic.twitter.com/RWTh4mUmGz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026

En muchos partidos se vio a un Camavinga inseguro, lejos de la energía y personalidad que había demostrado desde su llegada al Bernabéu. El jugador nunca dejó de trabajar, pero le costó muchísimo encontrar estabilidad dentro del equipo.

Además, la enorme competencia en el centro del campo tampoco ayudó. Futbolistas como Federico Valverde, Jude Bellingham o Aurélien Tchouaméni terminaron teniendo más protagonismo en momentos importantes de la temporada. Aun así, Camavinga nunca quiso escuchar ofertas ni plantearse una salida. Su intención siempre había sido triunfar en el Real Madrid y convertirse en una pieza importante del proyecto blanco durante muchos años.

El favor que pide a Florentino

Pero la situación ha cambiado muchísimo después de quedarse fuera del Mundial. La decisión de Deschamps ha sido interpretada por el jugador como una llamada de atención muy seria. Ahora mismo, Camavinga siente que necesita recuperar protagonismo y continuidad cuanto antes para volver a sentirse importante. Y por eso, según distintas informaciones cercanas al entorno del futbolista, ya habría trasladado una petición muy clara a Florentino Pérez.

El francés quiere garantías deportivas. Necesita saber cuál será realmente su papel dentro del nuevo proyecto del Real Madrid antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Porque aunque sigue creyendo en su capacidad y mantiene muchísimo cartel en Europa, Camavinga ya no descarta completamente un cambio de escenario si entiende que no tendrá el protagonismo necesario en el Bernabéu.

Varios grandes clubes europeos continúan atentos a su situación y saben perfectamente que, pese a este mal momento, sigue siendo uno de los centrocampistas con más talento y potencial de toda Europa. El verano será decisivo. Camavinga necesita volver a sentirse importante y recuperar la confianza que le convirtió en una de las grandes promesas del fútbol mundial. Y ahora, la pelota empieza a estar también en el tejado del Real Madrid y de Florentino Pérez.