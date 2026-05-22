El adiós de Álvaro Arbeloa al Real Madrid deja una sensación muy extraña dentro del club

La salida de Álvaro Arbeloa del Real Madrid ya es oficial y dentro del club deja sentimientos bastante mezclados. Nadie duda del compromiso que ha tenido siempre con la entidad ni del respeto que genera en Valdebebas, pero la realidad es que su etapa no termina con el sabor que muchos imaginaban cuando comenzó esta aventura desde los banquillos. Porque Arbeloa siempre fue una figura muy querida dentro del madridismo y había bastante ilusión alrededor de su crecimiento como entrenador. Sin embargo, el fútbol del primer nivel casi nunca tiene paciencia y en el Madrid los resultados terminan marcándolo absolutamente todo.

Arbeloa se marcha con respeto y sin reproches

En su despedida, Arbeloa quiso transmitir tranquilidad y agradecimiento. El técnico dejó unas palabras para los jugadores, cuerpo técnico y la gente del club y afición que confiaron en él, especialmente para Florentino Pérez. Habló como alguien que entiende perfectamente dónde está y lo difícil que es mantenerse en un club como el Real Madrid cuando las cosas no terminan saliendo bien del todo. También dejó una frase que llamó bastante la atención: “Ojalá algún día pueda volver”. Porque pese a la salida, Arbeloa sigue sintiendo el Madrid como su casa, eso nunca cambió.

El problema fueron los resultados

La sensación dentro del club es que Arbeloa trabajó bien en muchas cosas, pero le faltó ese gran golpe deportivo que terminara de consolidar su proyecto y en el Madrid eso pesa muchísimo. Porque puedes tener buena relación con el vestuario, transmitir valores o generar respeto interno, pero si no llegan los títulos, todo se vuelve mucho más complicado. Esa fue probablemente la gran dificultad de su etapa. Hubo momentos donde el equipo dejó buenas sensaciones y otros donde parecía que podía reaccionar, pero nunca terminó encontrando continuidad.

Poco a poco comenzó a crecer cierta sensación de desgaste, especialmente porque las expectativas eran bastante altas desde el principio. Muchos dentro del madridismo pensaban que Arbeloa podía construir algo importante por su carácter, su conocimiento del club y su manera de entender el fútbol. Pero el contexto terminó siendo más difícil de lo esperado.

🔴 Arbeloa anuncia su salida del Real Madrid: "Me voy agradecido al club y preparado para afrontar nuevos retos"



"Mis jugadores me han hecho mejor, me han hecho disfrutar y ser mejor entrenador de lo que era" pic.twitter.com/6dJeV6q2W0 — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 22, 2026

Aun así, deja una imagen muy valorada dentro del club

Más allá de los resultados, hay algo que mucha gente dentro del Madrid destaca de Arbeloa: su cercanía con los jugadores. Siempre fue un entrenador muy implicado en el día a día, muy pendiente de los futbolistas y bastante honesto en las conversaciones dentro del vestuario y eso los jugadores lo valoran muchísimo. Además, Arbeloa entendía perfectamente la presión del Madrid porque él mismo la vivió durante años como futbolista.

Sabía lo que significa jugar en el Bernabéu, convivir con la exigencia constante y soportar momentos complicados. Por eso muchos jugadores sintieron siempre que hablaban con alguien que realmente comprendía su situación. Ahora se cierra una etapa que seguramente no salió como él habría querido. Porque cuando alguien tan identificado con el club se sienta en el banquillo del Madrid, siempre existe la ilusión de que la historia termine de otra manera. Pero el fútbol no entiende demasiado de sentimentalismos. Y aunque Arbeloa se marche sin títulos importantes, dentro del club seguirá siendo alguien muy respetado. Eso, en el Real Madrid, tampoco lo consigue cualquiera.