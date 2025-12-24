El Arsenal le ofrece un '9' al Real Madrid tras la cesión de Endrick

El mercado de invierno vuelve a colocar al Real Madrid en el centro de los rumores, aunque esta vez la historia parece más tranquila de lo que suena. La salida de Endrick en forma de cesión al Olympique de Lyon ha abierto un pequeño debate interno, pero no una urgencia real. El joven brasileño apenas ha tenido minutos desde su llegada y el club considera que lo mejor para su desarrollo es sumar experiencia lejos del Bernabéu.

Endrick se va, pero el ataque blanco vive un gran momento

La cesión de Endrick no supone un drama deportivo para el Madrid. Su rol había sido testimonial y la competencia en ataque es feroz. El gran referente del equipo ahora mismo es Kylian Mbappé, que atraviesa un estado de forma brillante y se ha consolidado como la gran estrella ofensiva del proyecto. Su presencia lo condiciona todo y reduce la necesidad de buscar refuerzos inmediatos.

Además, la salida del joven brasileño puede abrir una puerta interesante para Rodrygo, que empieza a recuperar sensaciones y podría disponer de más oportunidades para asumir protagonismo. El cuerpo técnico confía en su talento y en su capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos. Y en este equilibrio también entra Vinícius Júnior, a quien el club quiere mantener cómodo, motivado y con galones dentro del equipo.

🚨 Arsenal have offered Real Madrid the chance to sign Gabriel Jesus in January as a replacement for the departing Endrick, who is joining Lyon on loan.



However, Xabi Alonso has no interest in signing a new striker in January with Kylian Mbappé on fire, Rodrygo returning to form… pic.twitter.com/pkJBG3zWm7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 24, 2025

La oferta del Arsenal y la negativa de Xabi Alonso

Pese a este escenario positivo, desde Inglaterra ha llegado una propuesta inesperada. El Arsenal ha ofrecido al Real Madrid la posibilidad de incorporar a Gabriel Jesus en el mercado de enero, un delantero contrastado y con experiencia en grandes contextos competitivos. Sobre el papel, un ‘9’ de garantías que podría cubrir la baja temporal de Endrick.

Sin embargo, la respuesta desde el banquillo blanco ha sido clara. Xabi Alonso no considera prioritario fichar a un delantero en este momento de la temporada. El técnico entiende que el equipo está funcionando, que Mbappé lidera el ataque con solvencia y que tocar ahora el equilibrio ofensivo podría generar más problemas que soluciones.

La decisión refleja una idea muy concreta: no fichar por fichar. El Madrid valora la oportunidad, escucha al mercado, pero mantiene la calma. Enero no será un mes de revoluciones en ataque. Al menos, no mientras el rendimiento acompañe. Y en este caso, los goles y las sensaciones mandan más que cualquier oferta tentadora llegada desde Londres.