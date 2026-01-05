El Arsenal ofrece 60 millones por la estrella del Real Madrid: ya está decidido

El mercado de fichajes vuelve a poner el foco en el Real Madrid, donde el futuro de Rodrygo sigue generando dudas. Desde la Premier League ya ha llegado una oferta potente que puede marcar el desenlace del verano. Rodrygo, una situación cada vez más delicada en el Real Madrid Rodrygo Goes en el Real Madrid se ha convertido en uno de los grandes focos de debate del fútbol europeo. A pesar de su talento contrastado y de haber sido decisivo en noches grandes de Champions League, el brasileño no termina de asentarse como titular indiscutible. Ni siquiera la lesión de Kylian Mbappé ha cambiado de forma clara su rol en el equipo. La temporada deen else ha convertido en uno de los grandes focos de debate del. A pesar de su talento contrastado y de haber sido decisivo en noches grandes de, el brasileño no termina de asentarse como titular indiscutible. Ni siquiera la lesión deha cambiado de forma clara su rol en el equipo. La llegada de Xabi Alonso al banquillo ha supuesto un nuevo giro táctico, pero Rodrygo sigue sin aparecer de inicio en los partidos clave. La competencia en el ataque, la acumulación de estrellas y un sistema que prioriza otros perfiles han dejado al brasileño en una posición incómoda. Su futuro en el mercado de fichajes vuelve a ser tema recurrente en los despachos del club blanco. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrygo Goes 👐🏾⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes) En este contexto, varios equipos europeos han mostrado interés. Clubes de la Premier League, atentos a cualquier oportunidad, llevan meses siguiendo su situación contractual. Sin embargo, hay uno que ha decidido pasar de las palabras a los hechos. El Arsenal mueve ficha: 60 millones y un proyecto deportivo claro

Según informa el medio español Fichajes, el Arsenal ha presentado una oferta formal de 60 millones de euros (alrededor de 52 millones de libras) por Rodrygo. Una cifra relevante que refleja la apuesta firme del club londinense por el atacante del Real Madrid. Desde el Emirates Stadium ven al brasileño como una pieza estratégica para su proyecto en la Premier League. La dirección deportiva considera que Rodrygo encaja a la perfección en un sistema ofensivo dinámico, con extremos móviles y protagonismo en el último tercio del campo. La promesa es clara: minutos regulares, papel protagonista y la posibilidad de liderar un ataque construido para pelear por títulos nacionales e internacionales. El Arsenal entiende que Rodrygo necesita continuidad para explotar todo su potencial. En Londres creen que puede dar el salto definitivo, convertirse en referencia ofensiva y aumentar su impacto goleador en una de las ligas más exigentes del mundo. La operación, además, encaja dentro de la estrategia del club de reforzarse con talento contrastado y aún en plena progresión.



Al-Hilal entra en escena y la decisión final, en manos del jugador