El Arsenal ofrece 60 millones por la estrella del Real Madrid: ya está decidido
La situación del atacante brasileño abre un escenario clave en el mercado de verano
El mercado de fichajes vuelve a poner el foco en el Real Madrid, donde el futuro de Rodrygo sigue generando dudas. Desde la Premier League ya ha llegado una oferta potente que puede marcar el desenlace del verano.
Rodrygo, una situación cada vez más delicada en el Real Madrid
La llegada de Xabi Alonso al banquillo ha supuesto un nuevo giro táctico, pero Rodrygo sigue sin aparecer de inicio en los partidos clave. La competencia en el ataque, la acumulación de estrellas y un sistema que prioriza otros perfiles han dejado al brasileño en una posición incómoda. Su futuro en el mercado de fichajes vuelve a ser tema recurrente en los despachos del club blanco.
En este contexto, varios equipos europeos han mostrado interés. Clubes de la Premier League, atentos a cualquier oportunidad, llevan meses siguiendo su situación contractual. Sin embargo, hay uno que ha decidido pasar de las palabras a los hechos.
El Arsenal mueve ficha: 60 millones y un proyecto deportivo claro
Según informa el medio español Fichajes, el Arsenal ha presentado una oferta formal de 60 millones de euros (alrededor de 52 millones de libras) por Rodrygo. Una cifra relevante que refleja la apuesta firme del club londinense por el atacante del Real Madrid.
Desde el Emirates Stadium ven al brasileño como una pieza estratégica para su proyecto en la Premier League. La dirección deportiva considera que Rodrygo encaja a la perfección en un sistema ofensivo dinámico, con extremos móviles y protagonismo en el último tercio del campo. La promesa es clara: minutos regulares, papel protagonista y la posibilidad de liderar un ataque construido para pelear por títulos nacionales e internacionales.
El Arsenal entiende que Rodrygo necesita continuidad para explotar todo su potencial. En Londres creen que puede dar el salto definitivo, convertirse en referencia ofensiva y aumentar su impacto goleador en una de las ligas más exigentes del mundo. La operación, además, encaja dentro de la estrategia del club de reforzarse con talento contrastado y aún en plena progresión.
Al-Hilal entra en escena y la decisión final, en manos del jugador
El Arsenal no está solo en la carrera. Desde Arabia Saudí, el Al-Hilal también ha realizado una ofensiva importante por Rodrygo. La propuesta económica es muy superior en lo salarial, una tentación difícil de ignorar para cualquier futbolista en el actual contexto del fútbol internacional.
Sin embargo, la diferencia entre ambas ofertas no está solo en el dinero. Mientras Al-Hilal pone sobre la mesa un contrato multimillonario, el Arsenal apuesta por el crecimiento deportivo, la visibilidad en la Champions League, la competitividad semanal y la posibilidad de consolidarse como estrella en Europa.
La decisión final recae ahora en Rodrygo. El Real Madrid, consciente de la situación, no forzará al jugador, pero tampoco regalará a un futbolista con valor de presente y futuro. Todo apunta a que el desenlace llegará pronto y marcará uno de los movimientos más seguidos del verano.
El fichaje de Rodrygo, el papel del Arsenal, la postura del Real Madrid y la irrupción de Al-Hilal convierten esta operación en uno de los grandes focos del mercado. Ya no es solo una cuestión de cifras: es una elección de carrera, ambición y proyecto. Y esta vez, la decisión parece más cercana que nunca.