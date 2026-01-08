El Betis quiere a Dani Ceballos ya y mueve ficha para traerlo de vuelta

El Real Betis, el mercado de fichajes y el nombre de Dani Ceballos vuelven a cruzarse. El centrocampista del Real Madrid no es prioridad en el Bernabéu y en Heliópolis ven una oportunidad real.

El Betis insiste y el nombre de Ceballos vuelve a escena

El futuro de Dani Ceballos vuelve a colocarse en el centro del debate del mercado de fichajes. El centrocampista andaluz no cuenta con un rol protagonista en el Real Madrid, y esa situación ha reactivado el interés del Real Betis Balompié, que mantiene intacto su deseo de traerlo de vuelta a Heliópolis.

En el club verdiblanco llevan tiempo siguiendo su situación. No es un interés nuevo ni oportunista. El Betis considera a Ceballos una oportunidad estratégica, tanto por su calidad futbolística como por el vínculo emocional que mantiene con la entidad. El futbolista nunca ha ocultado su deseo de regresar al club donde explotó antes de dar el salto a la élite, y cada ventana de traspasos reabre una puerta que, esta vez, podría no cerrarse tan rápido.

Desde el entorno del jugador se transmite una idea clara: Ceballos quiere volver a sentirse importante. En el Real Madrid su participación en LaLiga ha sido irregular y su rol, claramente secundario. A sus 27 años, el centrocampista prioriza continuidad y protagonismo por encima de otros factores.

La clave económica: salidas y ajustes salariales

El gran obstáculo para el Betis no es deportivo, sino económico. La dirección deportiva es consciente de que la operación depende de varios movimientos previos en la plantilla. En este contexto, la posible salida de Giovani Lo Celso aparece como el factor que puede desbloquear definitivamente el fichaje. Si el argentino recibe una oferta convincente, el club facilitaría su marcha para liberar masa salarial y margen de maniobra.

El propio Ceballos es consciente de la situación financiera del Betis y está dispuesto a poner de su parte. Rebajarse el salario es una opción real para el jugador con tal de encajar en las cifras del club andaluz. Un gesto que refuerza la sensación de que el deseo de regresar es genuino y no una simple maniobra de mercado.

ÚLTIMA HORA



Reunión este finde entre Real Betis y Real Madrid, para ver si es viable la operación de Dani Ceballos en este mercado de invierno.



Si el Madrid le da luz verde al Betis, los verdiblancos se pensarían seriamente en poner a Lo Celso en el Mercado.

En el Benito Villamarín se trabaja con discreción, pero con determinación. No se trata de una operación sencilla, aunque el contexto actual juega a favor del Betis. El Real Madrid no contempla una renovación a largo plazo y ve con buenos ojos una salida que permita al jugador relanzar su carrera sin generar un conflicto interno.

Un encaje deportivo natural en LaLiga

Desde el punto de vista futbolístico, el encaje de Dani Ceballos en el Betis es casi inmediato. Conoce la casa, entiende el entorno y su perfil técnico aportaría pausa, control y creatividad en el centro del campo. Además, su experiencia en el Real Madrid y en competiciones de máximo nivel sería un valor añadido para un equipo que busca dar un salto competitivo en LaLiga y consolidarse en la zona europea.

En el vestuario verdiblanco ven con buenos ojos su llegada. Ceballos aportaría liderazgo, carácter y una conexión especial con la grada, un factor que en Heliópolis siempre se valora. Para el cuerpo técnico, su polivalencia y lectura del juego encajan en la idea de fútbol que quiere desarrollar el Betis.

Mientras tanto, el jugador espera su momento. El mercado avanza y Ceballos sabe que todo depende de un efecto dominó. Si se dan las condiciones adecuadas, el regreso podría cerrarse más rápido de lo esperado. El deseo es mutuo y las posturas, más cercanas que nunca. El Betis ya ha movido ficha. Ahora, la pelota está en el tejado del mercado.