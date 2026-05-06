El caos continúa en el Real Madrid: discusión subida de tono entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni

El ambiente en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. La tensión deportiva y emocional sigue creciendo dentro del vestuario blanco tras un nuevo incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en Valdebebas.

Un entrenamiento que terminó de la peor manera

La tranquilidad parece haberse instalado muy lejos de Valdebebas. El Real Madrid vive semanas cargadas de presión y el último entrenamiento dejó una escena que refleja perfectamente el complicado momento que atraviesa el equipo. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizaron una fuerte discusión que rápidamente elevó la preocupación dentro del club.

Todo comenzó durante un ejercicio de alta intensidad en la sesión preparatoria. Una acción de juego provocó un cruce de reproches entre ambos centrocampistas y, en cuestión de segundos, el tono de la conversación pasó de la tensión competitiva habitual a un enfrentamiento mucho más serio. Los gritos se hicieron visibles para el resto de compañeros y el cuerpo técnico tuvo que intervenir para rebajar el ambiente, según ha informado Marca.

Lejos de apagarse sobre el césped, la discusión continuó posteriormente dentro de los vestuarios. Allí, la situación se volvió todavía más incómoda y algunos miembros del equipo tuvieron que actuar para evitar que el incidente fuera a mayores. El episodio dejó una sensación muy preocupante dentro del entorno madridista, especialmente por el delicado contexto deportivo que atraviesa el equipo.

🚨 ÚLTIMA HORA I Duro enfrentamiento entre Fede Valverde y Tchouamení en el entrenamiento del @RealMadrid



😱 Según @marca, ambos jugadores casi llegan a las manos, se encararon, se empujaron y mantuvieron una fuerte discusión que siguió en el vestuario



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/mLQYYWOGnE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 6, 2026

Un vestuario cada vez más desgastado

Dentro del club existe la sensación de que el vestuario está acumulando demasiada tensión en muy poco tiempo. Los malos resultados, las críticas constantes y la posibilidad de cerrar otra temporada sin grandes títulos han generado un desgaste emocional evidente en muchos jugadores importantes de la plantilla.

La situación se vuelve todavía más delicada porque no es el primer episodio conflictivo que aparece en las últimas semanas. El reciente incidente entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras ya había dejado señales preocupantes sobre el ambiente interno. Ahora, el enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni vuelve a poner el foco sobre una convivencia que parece deteriorarse cada vez más.

A todo esto se suma la enorme presión que rodea al próximo Clásico frente al FC Barcelona. El madridismo sabe que el equipo se juega mucho más que tres puntos y la plantilla siente el peso de un tramo final de temporada donde cualquier error puede provocar consecuencias importantes dentro del club.

🚨 OFFICIAL: Álvaro Carreras statement.



“In recent days, certain insinuations and comments about me have emerged that do not correspond to reality.



My commitment to this club and to the coaches I’ve had has been unwavering since day one, and it will continue to be so. Since I… pic.twitter.com/U1WA97qRsS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

La preocupación crece dentro del club

En las oficinas del Real Madrid preocupa especialmente que este tipo de situaciones empiecen a hacerse públicas. El club siempre ha intentado proteger la imagen de unidad dentro del vestuario, pero la acumulación de incidentes empieza a generar un ruido difícil de controlar.

Además, algunos jugadores importantes también están siendo señalados por diferentes motivos extradeportivos. El caso de Kylian Mbappé y las recientes críticas recibidas tras su viaje a Cerdeña han añadido todavía más presión alrededor de una plantilla que ya vive bajo máxima exigencia competitiva.

Pese a todo, dentro del club mantienen la esperanza de reconducir la situación antes de que termine la temporada. Valverde y Tchouaméni siguen siendo piezas fundamentales para el futuro del proyecto deportivo, pero el Real Madrid sabe que necesita recuperar urgentemente la estabilidad emocional si quiere volver a competir al máximo nivel.