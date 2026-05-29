El Chelsea lanza un aviso al Real Madrid: esto cuesta fichar a Enzo Fernández

El Madrid ya piensa en renovar la plantilla de cara a la próxima temporada. Hay varios nombres encima de la mesa para fichar y uno de ellso es el de Enzo Fernández. El centrocampista argentino gusta mucho en el Real Mdrid y es uno de los nombres más cotizados y su situación ha generado interés en muchos equopos. Florentino cree que puede ser el perifl ideal para el centro del campo. Sin embargo, no será fácil conseguir su fichaje.

El Chelsea se mantiene firme con su gran estrella

En Londres saben perfectamente el futbolista que tienen entre manos. Enzo Fernández sigue siendo uno de los jugadores más importantes de la plantilla y aunque algunas informaciones apuntan a que el argentino estaría valorando un cambio de aires, el Chelsea no tiene ninguna intención de regalar a una de sus grandes referencias.

Por eso la directiva inglesa ya ha fijado una cifra muy clara para cualquier equipo que quiera sentarse a negociar y no será precisamente una operación barata. El Chelsea considera que Enzo sigue siendo uno de los mejores centrocampistas de su generación. Además, todavía tiene contrato y el club entiende que mantiene un valor enorme dentro del mercado internacional. Por eso cualquier oferta tendrá que superar una cantidad que ronda los 120 millones de libras. Una cifra que ya ha provocado muchas reacciones en toda Europa.

El Real Madrid estudia una operación muy complicada

En el Santiago Bernabéu siguen atentos a todo lo que sucede alrededor del futbolista argentino. Su perfil gusta mucho porque combina calidad, trabajo, personalidad y experiencia al máximo nivel.

🚨 BREAKING: Enzo Fernandez wants to LEAVE Chelsea, and his preferred club is REAL MADRID!



However, Real Madrid are UNWILLING to pay Chelsea's £120M price, unless they're able to raise significant funds in player sales.@BBCSport pic.twitter.com/8nuDaza8ni — Madrid Zone (@theMadridZone) May 27, 2026

Además, todavía tiene margen para seguir creciendo y convertirse en uno de los grandes dominadores del centro del campo durante la próxima década. Ese tipo de jugadores siempre interesan en el Real Madrid.

Pero también son conscientes de que una operación de estas características obliga a hacer muchos números porque no solo hay que afrontar el traspaso. También el salario del jugador y el impacto económico que tendría una inversión tan importante. Por eso dentro del club estudian con calma todos los escenarios posibles antes de tomar cualquier decisión.

Enzo Fernández ve con buenos ojos un cambio de etapa

Mientras tanto, el futbolista sigue observando todo desde cierta distancia. Después de varias temporadas en Inglaterra, la sensación es que podría estar preparado para afrontar un nuevo desafío y el Real Madrid aparece como una posibilidad muy atractiva para cualquier jugador del mundo.

Competir por la Champions League cada año, pelear por todos los títulos y formar parte de uno de los vestuarios más competitivos del planeta. Son argumentos difíciles de ignorar. Además, el argentino sabe que compartir equipo con varias de las grandes estrellas del fútbol mundial supondría un salto importante en su carrera.

Por ahora todo depende de las negociaciones entre clubes porque el Chelsea mantiene una postura muy clara. Solo aceptará una oferta que considere realmente acorde al valor del jugador. Por eso el mensaje enviado al Real Madrid es contundente. Si quieren fichar a Enzo Fernández tendrán que realizar una inversión gigantesca.