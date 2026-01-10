El Chelsea va con todo: Vinícius y Bellingham, objetivo doble del club inglés

El Real Madrid, el Chelsea y dos de las mayores estrellas del fútbol mundial vuelven a cruzarse en el mercado de fichajes. Vinícius y Bellingham aparecen en el radar inglés, aunque en escenarios muy distintos.

Bellingham, el pilar intocable del proyecto blanco

Hablar de Jude Bellingham es hablar de uno de los grandes activos del Real Madrid. A sus 22 años, el centrocampista inglés representa el prototipo de futbolista total que todos desean y muy pocos pueden aspirar a fichar. Desde su llegada a Chamartín, su crecimiento ha sido constante, tanto en impacto deportivo como en liderazgo, hasta convertirse en una de las caras visibles del proyecto blanco.

No sorprende, por tanto, que desde la Premier League se sigan con lupa sus pasos. En Inglaterra, y especialmente en Stamford Bridge, se sueña con un regreso del internacional inglés. Sin embargo, en el Real Madrid el mensaje es firme: Bellingham es intocable. No existe debate interno ni escenario de venta. Su contrato, vigente hasta 2029, es una declaración de intenciones clara.

En Valdebebas consideran que su margen de mejora es todavía enorme. El jugador se siente cómodo, valorado y convencido de que su mejor versión está aún por llegar vestido de blanco. Por eso, cualquier intento del Chelsea FC se percibe más como un deseo que como una opción real.

El Chelsea y un efecto dominó en la Premier

El interés del Chelsea por Bellingham no se explica de forma aislada. En Londres siguen con atención los movimientos internos del fútbol inglés. La posible salida de Cole Palmer rumbo al Manchester City podría desencadenar un efecto dominó que obligaría a los ‘blues’ a reaccionar con un fichaje de impacto global.

Diversos medios británicos apuntan a que, si el City ejecuta ese movimiento, el Chelsea se vería forzado a buscar una estrella que marque diferencias inmediatas. Ahí aparece el nombre de Bellingham como sueño dorado, aunque en Stamford Bridge son conscientes de que se trata de una operación prácticamente imposible por la postura inamovible del Real Madrid.

Vinícius, el frente abierto que agita el mercado

El escenario cambia radicalmente cuando el foco se traslada a Vinícius Júnior. El futuro del brasileño se ha convertido en uno de los grandes temas del mercado internacional. Con contrato hasta 2027, su situación contractual mantiene en alerta al Real Madrid y a varios gigantes europeos.

En el club blanco el plan está claro. Vinícius es una pieza capital del proyecto, pero la estabilidad contractual es innegociable. Si no hay renovación antes del verano de 2026, el Madrid activará la vía del traspaso para evitar una salida a coste cero un año después. Un escenario que nadie desea, pero que empieza a ganar peso ante la falta de avances en las negociaciones.

Las exigencias salariales, el rol dentro del proyecto deportivo y la duración del nuevo contrato están ralentizando un acuerdo que hace un año parecía sencillo. En Valdebebas crece la sensación de que el brasileño está estirando demasiado la cuerda, algo que el club no está dispuesto a tolerar.

Este contexto ha activado a varios aspirantes. El Paris Saint-Germain, el Arsenal FC y clubes de Arabia Saudí siguen atentos. Pero el Chelsea es uno de los que mejor posicionado estaría para lanzar una ofensiva real si la renovación no se encarrila.