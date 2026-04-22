El detalle de Mbappé con Quique Sánchez Flores que está dando mucho que hablar

El Real Madrid volvió al Santiago Bernabéu tras su tropiezo en Europa con una victoria clave. Pero más allá del resultado, el gesto de Kylian Mbappé ha sido lo más comentado.

Un partido marcado por la presión y la reacción del equipo

El ambiente en el Bernabéu no era el habitual. Tras la dura derrota en la Champions League frente al Bayern de Múnich, la afición madridista esperaba una reacción inmediata. Y no solo en el juego, sino también en la actitud de sus jugadores.

Desde el inicio del partido ante el Deportivo Alavés, algunos nombres estuvieron bajo el foco. Entre ellos, Mbappé, que recibió silbidos en los primeros minutos. Una reacción que reflejaba el descontento de parte de la grada tras el golpe europeo.

Sin embargo, el delantero francés respondió como mejor sabe: con fútbol. Lejos de venirse abajo, asumió protagonismo y abrió el marcador con un disparo que terminó en el fondo de la red. Un gol que ayudó a encarrilar una victoria necesaria (2-1) para mantener vivas las opciones en LaLiga.

El equipo mostró una versión más sólida, consciente de que cada partido es clave en este tramo final. Pero, curiosamente, lo que más dio que hablar no fue el resultado… sino lo que ocurrió después.

Un gesto poco habitual que sorprende

Al finalizar el encuentro, cuando los jugadores suelen intercambiar camisetas entre rivales, Mbappé protagonizó una escena diferente. En lugar de dirigirse a un futbolista del Alavés, el francés se acercó directamente a Quique Sánchez Flores.

Sin grandes gestos ni protagonismo, le entregó su camiseta en mano. Un detalle sencillo, pero poco habitual en el fútbol profesional. El técnico del conjunto vasco agradeció el gesto con una sonrisa y unas palabras breves, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Este tipo de acciones, aunque discretas, dicen mucho del respeto entre profesionales. Mbappé, en un contexto de presión y críticas, optó por un gesto que transmite deportividad y reconocimiento hacia el rival.

No es la primera vez que se ven intercambios de camisetas, pero sí es menos común que se produzcan con un entrenador. Por eso, la imagen ha llamado tanto la atención y ha generado comentarios positivos entre todo el mundo.

El momento en el que Kylian Mbappé le regala la camiseta a Quique Sánchez Flores al final del encuentro#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/9apQVVK49b — DAZN España (@DAZN_ES) April 21, 2026

Más allá del fútbol: un mensaje en un momento delicado

El gesto de Mbappé llega en un momento en el que el jugador estaba siendo cuestionado. Los silbidos en el Bernabéu reflejan la exigencia que existe en un club como el Real Madrid, donde cada actuación se analiza al detalle.

Por eso, acciones como esta adquieren un valor especial. No cambian un resultado ni una clasificación, pero sí ayudan a construir la imagen de un jugador dentro y fuera del campo. En un deporte donde la presión es constante, mantener este tipo de comportamientos también forma parte del juego.

El francés sigue siendo uno de los nombres propios del fútbol mundial. Su rendimiento, sus goles y su influencia son incuestionables. Pero en ocasiones, son los pequeños detalles los que generan mayor impacto. En este caso, una camiseta entregada en silencio ha bastado para abrir un debate. Porque el fútbol no solo se mide en resultados, sino también en gestos. Y el de Mbappé, sin duda, ha dejado huella.