El favorito de Florentino Pérez con el que utilizar el dinero de la venta de Vinicius

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid no está nada segura, teniendo en cuenta los problemas que está teniendo el club para renovarlo y las constantes polémicas en las que está envuelto el brasileño. Por eso, Florentino Pérez ya está planificando una posible salida del extremo y ya tendría a su favorito con el que utilizar el dinero de una posible venta del delantero.

Se trata de Vitinha, uno de los mejores centrocampistas del mundo y que actualmente está bajo las órdenes de Luis Enrique en el PSG. Aunque sería muy complicado poder sacar al portugués del conjunto parisino, siempre ha sido el sueño del presidente del Madrid, por lo que pondrá todo encima de la mesa y hará lo imposible para poder traerlo al Santiago Bernabéu el próximo verano.

Florentino Pérez quiere fichar a Vitinha con el dinero de la venta de Vinicius

De hecho, la fecha clave sería esa, ya que si Vinicius no acabase renovando su contrato con el Madrid, los blancos lo pondrían a la venta el siguiente verano para poder venderlo. Y ahí, esperarían más de 100 millones de euros de su traspaso, por lo que utilizarían este dinero para poder fichar a Vitinha y cumplir el sueño de Florentino de ver al portugués vestido, por fin, de blanco.



A pesar de que las opciones de poder arrebatárselo al PSG parecen escasas, teniendo en cuenta la enemistad que hay entre los dos clubes, la realidad es que si el Madrid solo podría fichar al centrocampista si este pidiera abandonar el conjunto francés. En París se ha convertido en uno de los mejores mediocentros del mundo, pero su llegada al Santiago Bernabéu lo llegaría al siguiente nivel.

El portugués es el gran objetivo del presidente del Real Madrid

Por lo tanto, está por ver si la primera ficha del dominó, que sería la venta de Vinicius, se producirá a partir del próximo verano. Florentino tiene claro que no permitirá que el brasileño le haga ningún pulso acerca de su continuidad, por lo que si no renueva, será colocado en el mercado para ser vendido.