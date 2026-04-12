El gran interrogante del Real Madrid: ¿llega Kylian Mbappé al partido clave?

El Real Madrid se juega la temporada en la Champions League y todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé. Su estado físico preocupa a pocos días del duelo ante el Bayern Múnich.

Un susto en el peor momento

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. Tras el reciente empate ante el Girona, que prácticamente ha dejado LaLiga fuera de su alcance, el conjunto blanco centra todas sus esperanzas en la Champions League. Sin embargo, cuando más necesita a sus estrellas, ha surgido una preocupación inesperada: el estado físico de Kylian Mbappé.

El delantero francés sufrió un golpe en la ceja en los últimos minutos del partido, una acción que terminó con puntos de sutura y que ha condicionado su preparación en los días posteriores. Las imágenes del propio jugador mostrando la herida han dado la vuelta al mundo, generando inquietud entre la afición madridista.

En Valdebebas, su ausencia en uno de los entrenamientos ha encendido las alarmas. Aunque desde el club insisten en que se trata de una medida de precaución, lo cierto es que cualquier contratiempo en este momento puede tener un impacto enorme. Mbappé no es solo un jugador más: es la referencia ofensiva y el futbolista llamado a marcar diferencias en los grandes escenarios.

🚨 ¡MBAPPÉ NO ENTRENÓ CON EL REAL MADRID POR MOLESTIAS EN LA CEJA!



📸 Esta es la foto que acaba de subir el jugador francés a sus redes sociales pic.twitter.com/71exT0zDOm — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 12, 2026

Optimismo… pero con cautela

A pesar del susto inicial, en el Real Madrid mantienen el optimismo. Las primeras valoraciones médicas apuntan a que la lesión no reviste gravedad, y que el delantero podría estar disponible para el decisivo partido en Múnich.

El cuerpo técnico confía en que Mbappé pueda reincorporarse progresivamente a los entrenamientos en las próximas horas. La prioridad es clara: evitar riesgos innecesarios y asegurar que, si juega, lo haga en plenas condiciones. En un encuentro de máxima exigencia como este, cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Mientras tanto, el resto de la plantilla continúa con la preparación habitual. Las bajas de Rodrygo y Thibaut Courtois complican aún más el panorama, aunque otros jugadores han dado un paso al frente en los entrenamientos. La presión es máxima. El Real Madrid necesita una actuación impecable para superar al Bayern y mantener vivo su sueño europeo. Y en ese escenario, la presencia de Mbappé puede ser decisiva.

🚨 Kylian Mbappé le han puesto puntos en la ceja derecha tras el partido contra el Girona, hoy no ha podido realizar el entrenamiento porque tiene molestias por el golpe recibido.



Puede perderse el partido de vuelta contra el Bayern 🫠 pic.twitter.com/h50vgjwK4E — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 12, 2026

Un partido que define la temporada

El duelo ante el Bayern Múnich no es un partido cualquiera. Es, probablemente, el encuentro que marcará el rumbo del curso para el Real Madrid. Una eliminación supondría un golpe muy duro, dejando al equipo prácticamente sin opciones de levantar un gran título esta temporada.

Por eso, la figura de Mbappé cobra aún más importancia. El delantero ha sido objeto de críticas en las últimas semanas, y este partido se presenta como una oportunidad perfecta para reivindicarse. Su capacidad para aparecer en los momentos clave es lo que ha definido su carrera, y el madridismo espera que vuelva a hacerlo. El interrogante sigue abierto. ¿Llegará a tiempo? ¿Estará al cien por cien? Son preguntas que, de momento, no tienen una respuesta definitiva.