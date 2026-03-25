El heredero de Cristiano Ronaldo ya llama a la puerta: el Real Madrid prepara su fichaje

El Real Madrid sigue de cerca a Cristiano Jr., hijo de Cristiano Ronaldo, tras entrenar con el Cadete A. La cantera del Madrid valora su posible incorporación.

El legado de Cristiano Ronaldo sigue vivo en el Real Madrid

Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar de una de las mayores leyendas de la historia del Real Madrid. El delantero portugués marcó una época dorada en el club blanco, conquistando títulos y dejando un legado imborrable en el Santiago Bernabéu. Su impacto no solo se mide en goles, sino en la huella que dejó en toda una generación de aficionados.

Ahora, años después de su salida, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el entorno del club. Pero esta vez no es por él, sino por su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., quien empieza a dar pasos importantes en su formación como futbolista.

El joven, de 15 años, ha entrenado recientemente con el equipo Cadete A del Real Madrid, lo que ha despertado el interés tanto del club como de la afición. Su presencia en los entrenamientos no es casualidad, sino una señal de que el club sigue muy de cerca su evolución. Actualmente, Cristiano Jr. forma parte de la cantera del Al-Nassr, equipo en el que también juega su padre. Sin embargo, su estancia en Madrid durante estos días ha abierto una puerta que podría tener continuidad en el futuro.

🚨‼️NEW: Cristiano Ronaldo Jr. could be set for a move to Real Madrid after training with the club’s academy.💣💣



The 15-year-old forward, currently developing at Al-Nassr, recently joined Real Madrid’s Under-16 side for a training session. Reports suggest the club is now… pic.twitter.com/NtRdWc1yWz — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 25, 2026

Un entrenamiento que abre la puerta a algo más

El hecho de que Cristiano Ronaldo Jr. haya entrenado con el Real Madrid no ha pasado desapercibido. Desde dentro del club se valora positivamente la oportunidad de observar de cerca a un jugador que, por su contexto y formación, ya tiene experiencia en academias de primer nivel.

El joven futbolista ha pasado por estructuras como la Juventus y el Manchester United, siguiendo los pasos de su padre en cada etapa. Esa formación internacional le ha permitido crecer en entornos exigentes, algo que el Madrid considera clave para su desarrollo. Según varias fuentes, el club ha abierto sus puertas para que el jugador continúe entrenando durante su estancia en la ciudad. Sin embargo, por ahora no existe una decisión definitiva sobre su incorporación a La Fábrica.

Aun así, el interés es real. El Real Madrid no quiere perder la oportunidad de seguir de cerca a un talento que, aunque aún en formación, podría tener un futuro prometedor. La idea de ver al hijo de Cristiano vestir de blanco genera una gran expectación.

🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo’s oldest son, Cristiano Jr., trained with Real Madrid’s U-16 team on Tuesday.



The idea is for him to JOIN La Fabrica in the NEAR future. @MarioCortegana @TheAthleticFC pic.twitter.com/6B0v7innMJ — Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2026

Un futuro abierto y lleno de expectativas

Pese a la ilusión que ha generado este movimiento, en el Real Madrid mantienen la prudencia. Consideran que todavía es pronto para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Cristiano Ronaldo Jr.

Los informes sobre su rendimiento son positivos en algunos aspectos, aunque también señalan que aún está en pleno proceso de desarrollo. Como ocurre con cualquier jugador joven, su evolución será clave para determinar si puede dar el salto a una estructura tan exigente como la del club blanco. Mientras tanto, el contexto también influye. La presencia de la familia en Madrid, unida a la recuperación de Cristiano Ronaldo, ha facilitado este acercamiento. Pero el futuro dependerá de muchos factores, tanto deportivos como personales.

Lo que está claro es que el apellido pesa. Y en el Real Madrid, donde la historia tiene un valor especial, la posibilidad de que el hijo de una leyenda forme parte del club es una historia que ilusiona. Por ahora, solo es el inicio. Pero en el fútbol, los grandes relatos comienzan así: con pequeños pasos que pueden acabar marcando una era.