El Liverpool pone 70 millones encima de la mesa y Florentino Pérez piensa en aceptarlos

Florentino Pérez suele recibir muchas ofertas por jugadores del Real Madrid y la gran mayoría de ellas son rechazadas. Sin embargo, el presidente habría recibido una procedente del Liverpool, que ha puesto 70 millones de euros encima de la mesa para fichar a un futbolista del conjunto blanco, y el máximo mandatario madridista estaría pensando seriamente en aceptarla.

El jugador en cuestión es Eduardo Camavinga, uno de los centrocampistas que Xabi Alonso tiene a su disposición. El francés no ha acabado de adaptarse al estilo de juego que el tolosarra quiere proponer sobre el campo, por lo que siguen existiendo dudas y críticas alrededor de su figura, lo que ha provocado que su salida no esté del todo descartada para el próximo verano.

El Liverpool pondría 70 millones encima de la mesa por Eduardo Camavinga

A pesar de que tan solo tiene 23 años, en el Madrid hay dudas sobre su futuro, ya que en los años que ha estado aquí, Camavinga no ha acabado de explotar y su proyección se ha estancado un poco. Por eso, las dudas sobre la posibilidad de dejarlo marchar con una oferta decente como la del Liverpool están ahí, con Florentino meditando seriamente la opción del traspaso.

Además de las cuestiones futbolísticas, también hay dudas sobre el estado físico del jugador, teniendo en cuenta las lesiones que ha ido sufriendo el francés en el último tiempo. Entre la temporada pasada y la actual, Camavinga ya ha acumulado más de 200 días de baja, una situación que preocupa, y mucho, en el Madrid, ya que no pueden contar con un futbolista joven al 100%.

Florentino Pérez se plantearía seriamente la venta del francés

Por lo tanto, está por ver si Florentino acabará aceptando la oferta del Liverpool para deshacerse de Camavinga de manera permanente o seguirá confiando en el francés, algo que, de momento, no parece que sea el caso. El centrocampista no ha dado señales de mejora en los últimos meses y su salida podría estar más cerca de lo que se cree. Además, el dinero del traspaso se podría utilizar para reforzar al equipo.