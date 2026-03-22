El Madrid sorprende: este es el lateral que apunta a sustituir a Carvajal

El Real Madrid ya trabaja en el relevo de Dani Carvajal. Iván Fresneda, joven talento en el Sporting de Portugal, gana fuerza como objetivo.

El Madrid activa el plan para el relevo de Carvajal

El Real Madrid mira al futuro sin perder de vista el presente. En una plantilla diseñada para competir al máximo nivel en LaLiga y en la Champions League, la dirección deportiva ya empieza a tomar decisiones clave pensando en el relevo generacional.

Una de las posiciones que más atención está recibiendo es el lateral derecho. Dani Carvajal, pieza fundamental del club durante la última década, se acerca a una etapa en la que será necesario encontrar un sustituto de garantías. No se trata de una urgencia inmediata, pero sí de una planificación estratégica.

El club blanco quiere evitar improvisaciones. La idea es incorporar a un jugador joven, con proyección y capacidad para asumir responsabilidades a medio plazo. Un perfil que pueda competir desde el primer día, pero también crecer dentro del sistema. En este contexto, el nombre de Iván Fresneda ha vuelto a aparecer con fuerza en los despachos del Santiago Bernabéu.

Iván Fresneda, el perfil que encaja en el proyecto

A sus 21 años, Iván Fresneda se ha consolidado como uno de los laterales más prometedores del fútbol europeo. Tras su salida del Real Valladolid, el madrileño ha encontrado en el Sporting de Portugal el escenario ideal para dar un salto en su carrera.

Su evolución ha sido evidente. Fresneda destaca por su potencia física, su recorrido por banda y su disciplina táctica, cualidades fundamentales para un lateral en el fútbol moderno. Además, ha mejorado su capacidad ofensiva, participando con más frecuencia en la creación de juego y en la llegada al área rival.

Uno de los aspectos que más valoran en el Real Madrid es su rendimiento en competiciones europeas. Ha demostrado personalidad en escenarios exigentes, algo imprescindible para un jugador que aspira a vestir la camiseta blanca.

Pero hay un factor que juega a su favor: su pasado en la cantera del Real Madrid. El club conoce bien su perfil, su evolución y su mentalidad. Esto reduce el riesgo de la operación y facilita su posible adaptación al primer equipo. En Valdebebas consideran que Fresneda reúne las condiciones para convertirse en el heredero natural de Dani Carvajal.

Iván Fresneda desperta o interesse de vários clubes da Premier League. (@abolapt)



O lateral espanhol é o 8.º que mais correu (53.5km em 9 jogos) na Champions League, numa tabela liderada por Vitinha, do PSG, com 60.2km mas em 12 jogos. pic.twitter.com/zJoDdXhF9E — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) March 20, 2026

Una operación de presente y futuro

El posible fichaje de Iván Fresneda no responde únicamente a una necesidad inmediata, sino a una visión a largo plazo. El Real Madrid busca asegurar una posición clave durante los próximos años sin perder competitividad en el presente.

El Sporting de Portugal, consciente del valor del jugador, no facilitará su salida. Su precio será superior a la inversión inicial que realizó el club portugués, aunque dentro del mercado actual sigue siendo una operación asumible para el Real Madrid. Desde el club blanco valoran diferentes escenarios. La incorporación podría plantearse para que el jugador compita desde el primer momento, compartiendo minutos con Carvajal y asumiendo progresivamente más protagonismo.

El mercado de fichajes de verano será decisivo. Si el Real Madrid da el paso, Iván Fresneda podría regresar a casa para iniciar una nueva etapa en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, el club sigue planificando con calma pero con determinación. Porque en el Real Madrid, el futuro también se construye con tiempo.