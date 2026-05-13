El madridismo espera con ansias el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid

Esta temporada ha sido para olvidar en el Real Madrid. El club blanco no ha conseguido ningún título y se han quedado en blanco. El equipo no ha pasado por su gran momento, marcado por las lesiones y varios cambios que han perjudicado el rendimiento del grupo.

El Real Madrid empezó de buena forma, con Xabi Alonso como entrenador y Kylian Mbappé y Vinícius Júnior como líderres del equipo. Pero durante la temporada se torcio. Los malos resultados y las eliminaciones en las competiciones hicieron que Florentino Pérez tomara medidas, y una de ellas fue la destitucion de Xabi Alonso.

Ante ello y con la necesidad de tener un entrenador, el club optó por apostar por Álvaro Arbeloa, que era entrenador en la Fábrica. Pero la cosa no mejoró. Y el resultado ha sido claro: una temporada sin títulos.

Florentino Pérez bsuca cambiar la dinamica para la prróxima temporada

El club y Florentino Pérez saben que esto no puede continuar así, es por eso que ya piensan en los cambios de cara a la próxima temporada y el primero de ellos sería el entrenador. Álvaro Arbeloa no continuará en el banquillo y llegará un nuevo técnico.

En el club gusta mucho José Mourinho y su regreso podría convertirse en una auténtica bomba. El madridismo lo quiere, Mourinho conoce perfectamente al Real Madrid y podría ser clave para devolver al equipo a lo más alto.

Según se ha informado, ya ha habido conversaciones con Mourinho y las negociaciones ya avanzan hacia las etapas finales, pero aún se necesita la aprobación final de Florentino pérez. Mourinho está listo para volver al Real Madrid, recuperar el brillo del equipo y liderar un nuevo proyecto ganador y necesario.

🚨⚪️ José Mourinho’s return to Real Madrid now advancing to the final stages. Talks are progressing well.



Final approval from Florentino Pérez still needed + likely to wait until the elections…



…but Mourinho is ready and talks have been productive. pic.twitter.com/02E3L0GVok — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

El Benfica no lo pone facil y ataca al Real Madrid

El Benfica no quiere que José Mourinho abandone el equipo y ya estaría preparando una oferta de renovación para convencerle de seguir. El técnico tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2027, pero el club portugués quiere ampliarle aún más su vínculo.

Por ello, el Real Madrid tendría que llegar a un acuerdo con el Benfica o pagar una importante cantidad de dinero para hacerse con los servicios del entrenador.

No todos quieren a Moruinho

Desde fuera todo parece perfecto y gran parte del madridismo desea la llegada de Mourinho, pero dentro del vestuario la situación sería diferente. Mourinho es un entrenador con mucho carácter, decisiones firmes y una personalidad que pdoría chocar con varios jugadores de la plantilla.

Uno de los más afectados podría ser Dani Carvajal. El capitán del Real Madrid noa traviesa su mejor momento y las lesiones tampoco le están ayudando, por lo que la lelgada del técnico portugués podría perjudicar todavía más su situación en el equipo.

Otros jugadores que también podrían verse afectados serían Franco Mastantuono, por la falta de minutos y David Alaba, que sigue marcado por los problemas físicos. Lo que más importará será la relacion del entrenador con Mbappe y Vinicius, los líderes del equipo. Ambos son jugadores con carácter, competitivos y con mucho ego, por loq ue la conexión con Mourinho podría ser clave para el futuro del vestuario.

Todo sigue avanzano y cada vez queda menos para saber si José Mourinho terminará convirtiéndose en el nuevo entrenador del Real Madrid.