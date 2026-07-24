El Manchester City lanza un ultimátum al Real Madrid: Rodri no esperará eternamente

El Real Madrid tiene claro que necesita reforzar el centro del campo y Rodri continúa siendo el gran objetivo de Florentino Pérez para dar un salto de calidad a la plantilla de José Mourinho. El internacional español encaja perfectamente en el perfil que busca el club blanco y su excelente Mundial no ha hecho más que reforzar esa idea.

Durante las últimas semanas, las conversaciones sobre el futuro del centrocampista han ido ganando fuerza. En el Santiago Bernabéu mantienen la calma, pero también son conscientes de que el mercado no esperará indefinidamente y que la operación puede complicarse si no se toman decisiones en los próximos días. Eso es lo que ha querido dejar claro el Manchester City. El conjunto inglés ya ha trasladado su postura y ha fijado un plazo para resolver el futuro de una de sus grandes estrellas, obligando al Real Madrid a acelerar si no quiere quedarse sin uno de los fichajes más deseados del verano.

El City exige una decisión antes de agosto

Rodri considera que ha llegado el momento de afrontar un nuevo reto después de una etapa llena de éxitos en el Manchester City. El centrocampista español ha conquistado todos los títulos posibles en Inglaterra y, tras la marcha de Pep Guardiola y su brillante actuación en el Mundial, entiende que puede haber llegado la hora de cambiar de aires. En el Etihad no pondrán obstáculos a su salida, pero tampoco quieren que el caso se alargue durante todo el verano. La dirección del club ya ha comunicado al entorno del futbolista que desea resolver la operación antes de que comience agosto para planificar la temporada con todas las piezas definidas.

El Real Madrid sigue muy atento a la situación. Florentino Pérez mantiene a Rodri como una prioridad para apuntalar la medular, aunque también ha dejado claro que no piensa romper su política económica. La intención del club blanco es negociar el traspaso por una cifra cercana a los 50 millones de euros y no entrar en una subasta que dispare el coste de la operación.

Mientras tanto, el Manchester City ya ha comenzado a preparar el futuro sin su gran referente en el centro del campo. El club inglés ha reforzado esa demarcación con la incorporación de nuevos futbolistas, un movimiento que confirma que la salida del Balón de Oro es una posibilidad muy real.

Las próximas reuniones entre ambas entidades serán decisivas. Si no hay un acuerdo antes de la fecha marcada por el City, el conjunto inglés cerrará la puerta a cualquier negociación y Rodri deberá reincorporarse a la disciplina del equipo. Florentino Pérez lo sabe y el tiempo empieza a jugar en su contra si quiere vestir de blanco a uno de los mejores centrocampistas del mundo.