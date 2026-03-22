El mayor rival del Madrid va a por Xabi Alonso: Florentino no da crédito

El Liverpool acelera su apuesta por Xabi Alonso en plena crisis en la Premier League. El técnico español vuelve a escena en el mercado de entrenadores.

El Liverpool busca un cambio de rumbo en la Premier League

El Liverpool ha entrado en una fase decisiva de su temporada en la Premier League. Los resultados recientes han generado dudas en torno al proyecto de Arne Slot, y dentro del club ya se plantea un cambio en el banquillo para recuperar competitividad.

La derrota ante el Brighton ha sido más que un tropiezo. Ha evidenciado un problema de fondo: el equipo ha perdido regularidad y no transmite la solidez que se espera de un club que compite en la élite del fútbol europeo. En Anfield, la preocupación no gira solo en torno a la clasificación, sino al modelo de juego y la evolución del equipo.

En este escenario, el Liverpool ha activado una búsqueda clara: encontrar un entrenador capaz de reordenar el proyecto y devolver al equipo a su mejor nivel en la Premier League y en la Champions League. Y ahí es donde aparece con fuerza el nombre de Xabi Alonso. El técnico vasco, libre tras su última etapa, encaja en un perfil muy concreto: conocimiento del club, experiencia en contextos de máxima exigencia y una idea de juego que conecta con la identidad del Liverpool.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Its OVER for Arne Slot but untill the end of the season.



He is aware he would be asked to leave Liverpool at the end of the season. 🔴



Despite growing pressure, the club’s hierarchy have chosen not to make a mid-season change, showing respect for his… pic.twitter.com/qIgwJDk4tM — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 21, 2026

Xabi Alonso, una opción estratégica para el banquillo de Anfield

El interés del Liverpool por Xabi Alonso no es casual. El club busca algo más que un relevo en el banquillo: necesita redefinir su proyecto deportivo. Y en ese contexto, el perfil del técnico español gana peso.

Xabi Alonso no solo conoce el club por su pasado como jugador, sino que también representa una nueva generación de entrenadores con capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. Su propuesta táctica, su liderazgo y su lectura del juego le convierten en una opción muy valorada dentro del mercado de fichajes de entrenadores.

Además, su situación actual facilita la operación. Al no tener contrato en vigor, el Liverpool puede avanzar sin grandes obstáculos económicos, algo clave en una decisión que podría tomarse en las próximas semanas.

Las conversaciones ya han comenzado y el interés es real. El técnico, por su parte, ve con buenos ojos la posibilidad de entrenar en la Premier League, una de las competiciones más exigentes del mundo. No se trata solo de una oportunidad profesional, sino de un contexto ideal para consolidarse como entrenador en la élite.

💣🚨 Exclusive: Xabi Alonso has reportedly been on a two hour phone call trying to reach @LFC.



He’s prepared a 200 page pitch on how Wirtz, Salah and Gakpo will win Liverpool their 7th UCL title.



Sources say the plan is ready.



Now he’s just waiting for Liverpool to...Show more pic.twitter.com/QrOECh2Rkq — Wins (@WinsLFC) March 16, 2026

Impacto en el Real Madrid y en el mercado de entrenadores

El movimiento del Liverpool no pasa desapercibido en el Real Madrid. Florentino Pérez sigue de cerca la evolución de Xabi Alonso, considerado uno de los perfiles más interesantes para el futuro del banquillo blanco.

Por eso, el interés del Liverpool introduce un nuevo factor en el mercado. Un técnico vinculado al entorno del Real Madrid podría acabar liderando a uno de sus principales rivales en Europa. Y eso cambia el escenario. Además, existe la posibilidad de que ambos equipos se crucen en la Champions League. Si eso ocurre, el regreso de Xabi Alonso al Santiago Bernabéu como entrenador rival sería uno de los grandes focos mediáticos de la temporada.

Más allá de ese posible cruce, el caso refleja una realidad clara: el mercado de entrenadores se mueve con rapidez y anticipación. El Liverpool no quiere esperar, y Xabi Alonso aparece como una solución inmediata y a largo plazo. No es solo un nombre sobre la mesa. Es una declaración de intenciones. El Liverpool no busca un parche, busca un cambio y Xabi Alonso es la pieza que puede definirlo.