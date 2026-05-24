El nuevo favorito de Mourinho para liderar el ataque del Real Madrid: no es ni Mbappé ni Vinícius

Tener a Mbappé y Vinícius en la plantilla no significa que el Real Madrid haya terminado de construir su ataque. De hecho, dentro del nuevo proyecto que empieza a dibujarse alrededor del club, la idea sería justo la contraria: aumentar todavía más el nivel competitivo de la delantera. Y ahí es donde aparece una petición que ha sorprendido bastante en el entorno madridista. Porque el nombre que más gusta a José Mourinho para reforzar el ataque no es ninguna de las grandes estrellas actuales del equipo.

Mourinho quiere una delantera todavía más competitiva

La idea del técnico portugués pasa por tener muchas más alternativas ofensivas durante toda la temporada. Especialmente pensando en un calendario cada vez más exigente y cargado de partidos importantes. Mourinho considera que el Madrid necesita diferentes perfiles arriba y no quiere depender únicamente de una manera concreta de atacar. Por eso habría pedido la incorporación de un delantero distinto a lo que ya existe actualmente en la plantilla. Y el nombre que más convence es el de Victor Osimhen.

El delantero nigeriano viene de firmar una temporada muy potente en el Galatasaray SK y sigue siendo uno de los atacantes más cotizados del mercado europeo. Dentro del fútbol internacional lo consideran un delantero capaz de cambiar partidos prácticamente por sí solo. Eso es lo que más llama la atención a Mourinho, porque cree que aportaría algo completamente diferente al ataque actual del Madrid.

El perfil de Osimhen encaja mucho con la idea de Mourinho

Lo que más gusta del delantero nigeriano es su potencia física y su capacidad para condicionar defensas rivales. No necesita tocar demasiado el balón para generar peligro constantemente. Es un futbolista que fija centrales, ataca muy bien los espacios y obliga a los equipos rivales a defender de otra manera, y eso es algo que Mourinho siempre ha valorado muchísimo en sus delanteros.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Real Madrid and Chelsea have JOINED the race to sign Victor Osimhen this summer.



Galatasaray are expected to demand a fee in the region of €100M for the Nigerian striker. 👀



[@GraemeBailey] pic.twitter.com/T8c34cj4kF — MatchdayHQ | World Cup (@TheMatchdayHQ) May 18, 2026

Además, el técnico entiende que un perfil así abriría muchas más variantes tácticas para el equipo. Porque el Real Madrid ya tiene muchísimo talento, velocidad y desequilibrio con Mbappé y Vinícius, pero quizá le falta un delantero con más presencia física dentro del área. Y Osimhen aparece como una opción muy interesante.

La idea no es sentar a Mbappé ni a Vinícius

Dentro del club quieren dejar claro que esta posible operación no tendría como objetivo quitar protagonismo a las actuales estrellas del equipo. Ni Mbappé ni Vinícius dejarían de ser piezas fundamentales del proyecto.

La intención sería construir una delantera todavía más completa y profunda. Porque en el Madrid entienden que para competir por todos los títulos hace falta muchísimo más que un once titular fuerte. Hace falta fondo de plantilla, alternativas y diferentes maneras de ganar partidoo y Mourinho quiere precisamente eso. Quiere un equipo donde nadie tenga asegurado el puesto únicamente por el nombre que aparece en la camiseta.

Un grupo donde la competencia interna eleve todavía más el nivel general del equipo. Por ahora no existe ninguna negociación cerrada ni movimientos definitivos, pero el interés por Osimhen ya empieza a sonar con bastante fuerza alrededor del club blanco.