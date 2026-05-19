El plan de Mourinho para devolver la Champions al Real Madrid ya está en marcha

En el Real Madrid tienen claro que algo debe cambiar. Después de dos temporadas lejos del nivel que exige el club en Europa, la sensación dentro del madridismo es de decepción y cansancio. Los resultados no han acompañado, los cambios en el banquillo tampoco han funcionado y Florentino Pérez ha decidido mover otra vez el tablero. Aquí es donde aparece un nombre que nunca deja indiferente a nadie: José Mourinho.

Mourinho vuelve con una idea muy clara

La vuelta de Mourinho ha revolucionado completamente el ambiente alrededor del Real Madrid. Para muchos aficionados es una figura especial, alguien que conoce perfectamente el club y que en su primera etapa consiguió devolverle competitividad al equipo en Europa. Porque más allá de los títulos, Mourinho cambió muchas cosas en aquel Madrid. Recuperó carácter, tensión competitiva y la sensación de que el equipo podía volver a mirar de tú a tú a cualquiera.

Ahora el contexto es diferente, pero la misión parece bastante parecida. El técnico portugués vuelve con la idea de construir un equipo mucho más sólido, más físico y sobre todo mucho más preparado para competir en las noches grandes de Champions. Y, viendo cómo ha sufrido el Madrid en los últimos años en determinados partidos europeos, no parece una mala idea.

Dentro del club creen que hace falta recuperar esa mentalidad agresiva que durante mucho tiempo convirtió al Madrid en el equipo más temido de Europa.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

El mercado ya se mueve pensando en su proyecto

Una de las primeras cosas que ha pedido Mourinho es reforzar varias posiciones importantes de la plantilla. La defensa es una de sus grandes preocupaciones. El técnico considera que el equipo necesita centrales más contundentes y laterales capaces de sostener físicamente partidos de máxima exigencia. Por eso ya han empezado a aparecer nombres como Josh Acheampong, Vanderson o Trai Hume entre los posibles objetivos para reforzar la línea defensiva.

Mourinho también quiere tocar el centro del campo. Ahí el gran nombre que gusta dentro del club es Enzo Fernández. El argentino del Chelsea FC encaja bastante bien en el perfil de futbolista que busca el entrenador portugués: intensidad, personalidad y capacidad para competir bajo presión. Aunque tampoco se descartan otras alternativas como João Neves o Angelo Stiller. Además, Mourinho también habría pedido un delantero diferente. Un perfil más clásico, más de área, capaz de solucionar partidos cerrados desde el banquillo o en minutos complicados.

🚨 Enzo Fernández, de la lista de medios que tiene el Real Madrid para fichar este VERANO es el que más le gusta a José Mourinho.



Entiende que es el más CARO y que su llegada es la más COMPLICADA.



{ @latigoserrano } pic.twitter.com/xWVUrsqhp4 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 17, 2026

El madridismo vuelve a ilusionarse

Más allá de los fichajes, lo que realmente ha cambiado es la sensación alrededor del club. Mourinho puede gustar más o menos, pero pocas personas generan tanta energía alrededor de un vestuario como él. En el madridismo existe la impresión de que el equipo había perdido algo de hambre competitiva en Europa y que el portugués puede devolver precisamente eso. Además, conoce perfectamente la presión del Bernabéu y sabe lo que significa convivir con la obligación de ganar absolutamente siempre. Y aunque han pasado muchos años desde su primera etapa, sigue transmitiendo esa imagen de entrenador obsesionado con competir y preparar cada detalle al límite.

Ahora falta ver si el club logra cerrar todas las operaciones que tiene encima de la mesa. El plan de reconstrucción ya ha empezado y este verano promete ser uno de los más movidos de los últimos tiempos en las oficinas del Real Madrid. La idea es clara: volver a convertir al equipo en el gran dominador de Europa.