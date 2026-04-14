El plan del Real Madrid con Toni Kroos tras su llegada

El Real Madrid ya perfila su futuro y el regreso de Toni Kroos toma fuerza. El club blanco estudia cómo integrar a una de sus grandes leyendas en su nuevo proyecto.

Un regreso que va más allá del césped

El posible regreso de Toni Kroos al Real Madrid ha despertado una enorme expectación en el entorno del Santiago Bernabéu. Tras su retirada como futbolista profesional, el centrocampista alemán podría iniciar una nueva etapa en el club que marcó su carrera.

No se trata de un regreso como jugador, sino de una incorporación estratégica. El Real Madrid quiere aprovechar el conocimiento, la experiencia y la inteligencia táctica de Kroos en un momento clave de su reconstrucción deportiva. Durante años, el alemán fue el cerebro del equipo. Su capacidad para controlar el ritmo de los partidos, su visión de juego y su precisión en el pase lo convirtieron en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Ahora, esas mismas cualidades podrían trasladarse a los despachos.

El club, liderado por Florentino Pérez, considera que figuras como Kroos son fundamentales para mantener la identidad competitiva del equipo. En un contexto donde la renovación generacional está en marcha, su presencia podría ser clave.

🚨 Real Madrid are considering bringing back Toni Kroos at the club in the management/hierarchy area, @diarioas reports.



A possibility being assessed internally, while there is no official proposal to Kroos at this stage. pic.twitter.com/eDhfHou104 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 12, 2026

Un rol clave en la planificación deportiva

Una de las opciones más firmes es que Toni Kroos se incorpore a la estructura deportiva del Real Madrid. Su función estaría centrada en el análisis de jugadores, especialmente en el centro del campo, una posición que el club considera prioritaria para el futuro.

La evolución de la plantilla obliga a pensar en nuevos perfiles que mantengan el nivel competitivo en competiciones como LaLiga y la Champions League. En este sentido, la visión de Kroos podría ser determinante para identificar talento y tomar decisiones estratégicas en el mercado de fichajes.

Su conocimiento del juego, adquirido al más alto nivel durante años, le permite detectar detalles que van más allá de las estadísticas. El Real Madrid valora precisamente ese perfil: alguien que entienda el juego desde dentro y que pueda aportar criterio en la toma de decisiones. Además, su vinculación emocional con el club facilita su integración en esta nueva etapa. Kroos no solo conoce la exigencia del Real Madrid, sino que también representa los valores que han definido al equipo en la última década.

🚨⚪️ THE KROOS RETURN: Update. >



Real Madrid are officially considering bringing Toni Kroos back in a management/hierarchy role, reports @diarioas. 💼🇩🇪



While the possibility is being assessed internally, there is no official proposal on the table for the German maestro just… pic.twitter.com/Hy0TVlMwyM — THE SCORELINE (@THE_SCORELINE_X) April 12, 2026

La opción del banquillo y el futuro del proyecto

Otra alternativa que se ha planteado es su posible incorporación al cuerpo técnico. En este escenario, su nombre ha sido vinculado a un posible proyecto liderado por Jürgen Klopp, una figura de prestigio internacional.

Aunque se trata de una hipótesis, la idea ha generado interés. Kroos podría aportar una perspectiva cercana al jugador, actuando como enlace entre el vestuario y el cuerpo técnico. Su experiencia en grandes competiciones y su liderazgo natural serían activos importantes en ese rol.

Más allá de la función concreta que desempeñe, lo que parece evidente es que el Real Madrid quiere contar con él. Su regreso no es solo una cuestión sentimental, sino una apuesta estratégica para fortalecer el proyecto a largo plazo.