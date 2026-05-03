El plan oculto de José Mourinho para el Real Madrid

El posible regreso de Mourinho al Real Madrid no sería solo un cambio de entrenador. El técnico portugués ya tendría en mente una revolución profunda en la plantilla.

Un regreso con una idea muy clara

El nombre de José Mourinho vuelve a sonar con fuerza en el entorno del Real Madrid. Su posible llegada al banquillo blanco no sería un simple relevo, sino el inicio de una nueva etapa marcada por cambios importantes.

El técnico portugués tendría un objetivo muy claro: recuperar el carácter competitivo que, según su visión, el equipo ha perdido en los últimos años. Una idea que recuerda a su primera etapa en el club, cuando llegó en 2010 y transformó la mentalidad del vestuario.

Pero esta vez, el cambio podría ser aún más radical. Mourinho no solo pediría refuerzos, sino también una limpieza importante en la plantilla. Una decisión que marcaría el rumbo del proyecto desde el primer día.

Una lista de salidas que sacude al vestuario

El plan de Mourinho incluye varias salidas importantes. Entre los nombres señalados destacan jugadores con peso dentro del equipo como David Alaba y Dani Carvajal.

Mourinho es la opción más probable para el banquillo del Real Madrid. No hay un consenso total con su figura, pero como adelantó @TheAthletic, es la opción que maneja Florentino en este momento. No me consta que haya negociaciones, pero creo que ocurrirán de aquí al final de… pic.twitter.com/0mFNdC0bXB — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) May 3, 2026

Ambos futbolistas, con experiencia y trayectoria en el club, no entrarían en los planes del técnico debido a su edad, su salario y los problemas físicos que han arrastrado en las últimas temporadas. Su salida, además, coincidiría con el final de sus contratos, lo que facilitaría la operación.

Pero la lista no termina ahí. También aparecen nombres como Dani Ceballos, Fran García o Eduardo Camavinga. En estos casos, el motivo es diferente: falta de protagonismo o una evolución que no ha cumplido las expectativas.

Especialmente llamativa sería la posible salida de Camavinga, un jugador joven que hasta hace poco era considerado clave para el futuro del club. Sin embargo, su rendimiento irregular habría cambiado la percepción dentro del entorno. A esta lista se suman otros nombres como Brahim Díaz, que no ha logrado consolidarse, y jóvenes como Gonzalo García, que tendrían que salir para dejar espacio a nuevas incorporaciones como Endrick.

Una revolución total para competir al máximo nivel

El plan de Mourinho no se limita a las salidas. La idea es construir un equipo nuevo, con jugadores que encajen en su estilo: intensidad, disciplina y competitividad. Un perfil que el técnico considera clave para volver a dominar en LaLiga y en Europa.

El portugués quiere un vestuario comprometido, sin dudas, donde cada jugador tenga claro su rol. Para ello, no le temblaría el pulso a la hora de tomar decisiones difíciles, incluso si afectan a nombres importantes.

En el Real Madrid son conscientes de lo que supondría su regreso. Mourinho no es un entrenador cualquiera. Su llegada implica cambios, exigencia y resultados inmediatos. El verano será clave para definir el futuro del banquillo blanco. Pero lo que está claro es que, si Mourinho vuelve, lo hará con un plan muy claro.