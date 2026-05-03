El plan secreto del Real Madrid con Nico Paz sale a la luz

El Real Madrid ya tiene decidido el futuro de Nico Paz. Su gran temporada fuera del club ha cambiado todos los planes.

Nico Paz, la gran sorpresa del curso

El nombre de Nico Paz se ha convertido en uno de los más comentados en el entorno del Real Madrid. El joven talento argentino, formado en la cantera blanca, ha dado un salto de calidad esta temporada durante su cesión en el Como 1907.

Sus números hablan por sí solos: goles, asistencias y, sobre todo, una sensación constante de protagonismo en el juego. En el fútbol italiano, dentro de la Serie A, ha demostrado personalidad, visión y capacidad para marcar diferencias.

Este rendimiento no ha pasado desapercibido. Equipos importantes como el Inter de Milán han mostrado interés en su fichaje. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad de mercado se ha convertido en un escenario prácticamente imposible para los clubes italianos.

El Real Madrid activa su plan

Ante esta situación, el Real Madrid ha tomado una decisión firme: Nico Paz volverá al club. La entidad blanca tiene previsto ejecutar su opción de recompra e incorporarlo a la plantilla de cara a la próxima temporada.

La idea es clara. El club ve en Nico Paz a un jugador con potencial real para formar parte del primer equipo. No se trata solo de recuperar a un talento joven, sino de apostar por un perfil que puede aportar creatividad, llegada y frescura en el ataque.

Desde la dirección, liderada por Florentino Pérez, consideran que su evolución ha sido la esperada. Incluso voces autorizadas del fútbol italiano, como Arturo Di Napoli, han destacado su nivel, asegurando que está preparado para un club como el Real Madrid. El mensaje es claro: Nico Paz no es una apuesta de futuro, es una realidad que está lista para dar el salto.

🚨 Nico Paz is valued at €65 million by Transfermarkt, and if Real Madrid allowed Como to sell him, the club would receive €32.5 million.



However, it will NOT happen as the club had already decided to bring him back. @diarioas pic.twitter.com/BbMNg671iq — Madrid Zone (@theMadridZone) May 3, 2026

Un futuro que apunta al Bernabéu

El plan del Real Madrid con Nico Paz no deja lugar a dudas. El club quiere integrarlo en la dinámica del primer equipo y darle oportunidades para demostrar su nivel en el LaLiga.

La competencia será alta, pero también lo es la confianza en el jugador. En el club creen que puede encajar en el sistema y aportar soluciones en partidos donde se necesite creatividad y desequilibrio.

Además, el contexto del mercado favorece esta decisión. Los clubes italianos no pueden competir económicamente con el Real Madrid, lo que hace prácticamente imposible que Nico Paz continúe en la Serie A. El jugador, por su parte, ve con buenos ojos el regreso. Su objetivo siempre ha sido triunfar en el Santiago Bernabéu, y ahora parece tener la oportunidad de hacerlo.