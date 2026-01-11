El plan urgente de Luis Enrique pasa por el Real Madrid

El PSG, el mercado de fichajes de enero y Arda Güler convergen en una operación que gana fuerza. Luis Enrique ha señalado al joven talento del Real Madrid como el refuerzo que quiere activar de inmediato.

Luis Enrique señala a Arda Güler como prioridad inmediata

El nombre de Luis Enrique vuelve a sacudir el mercado invernal. El técnico del Paris Saint-Germain ha trasladado a la dirección deportiva una petición concreta: incorporar talento creativo cuanto antes. Y en ese perfil aparece con fuerza Arda Güler, actualmente en las filas del Real Madrid.

Luis Enrique considera que el futbolista turco encaja perfectamente en su idea de juego. Su capacidad para moverse entre líneas, su visión ofensiva y su calidad técnica responden al modelo que el asturiano quiere implantar en París. No se trata de un interés a largo plazo: el entrenador presiona para que la operación se intente ya en enero, convencido de que Güler puede aportar un salto creativo inmediato en Ligue 1 y, especialmente, en la Champions League.

Titulaire en début de saison, Arda Güler a perdu sa place au Real Madrid dans l’esprit de Xabi Alonso.

En el PSG asumen que negociar con el Real Madrid no es sencillo, y menos a mitad de temporada. Aun así, la insistencia de Luis Enrique ha reactivado un escenario que parecía poco probable hace semanas. En París saben que cuentan con margen económico y con un proyecto atractivo para un jugador joven que busca continuidad y protagonismo.

El Madrid, prudente ante el futuro de su joven talento

En el Real Madrid, Arda Güler sigue siendo visto como una apuesta estratégica de futuro, pero su presente plantea interrogantes. El internacional turco ha dejado destellos de enorme calidad, aunque su protagonismo ha sido irregular debido a las lesiones, la competencia interna y la exigencia inmediata del equipo blanco.

Desde Valdebebas no existe intención de desprenderse definitivamente del jugador. El club confía en su evolución y considera que puede ser importante a medio plazo. Sin embargo, el contexto del mercado y la presión desde París obligan a analizar escenarios alternativos. Una cesión o una fórmula intermedia no se descarta si el movimiento beneficia al desarrollo del futbolista.

La postura del club sigue marcada por la prudencia que defiende Florentino Pérez: no debilitar la plantilla en enero y no tomar decisiones precipitadas. Aun así, el Real Madrid también valora que el crecimiento de sus jóvenes talentos pasa, en ocasiones, por sumar minutos fuera del Bernabéu.

El propio Arda Güler observa el escenario con atención. Su deseo es triunfar en el Real Madrid, pero es consciente de que necesita continuidad para dar el salto definitivo. Un movimiento hacia el PSG, bajo la tutela directa de Luis Enrique, podría ofrecerle ese contexto competitivo que ahora mismo no siempre encuentra. Las próximas semanas serán clave. Luis Enrique ya ha marcado su objetivo, el PSG presiona y el Real Madrid analiza con lupa cada paso. El mercado de enero avanza y el nombre de Arda Güler se consolida como uno de los focos más sensibles del fútbol europeo.