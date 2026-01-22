El Real Madrid dice adiós a Eduardo Camavinga para fichar al mejor

El Real Madrid empieza a tomar decisiones de peso en su planificación deportiva. El rendimiento irregular de Eduardo Camavinga y la necesidad de un centrocampista total han llevado al club a valorar un relevo de primer nivel en el mercado de fichajes.

Camavinga, talento sin consolidación total en el Madrid

La situación de Eduardo Camavinga en el Real Madrid ha entrado en una fase delicada. Nadie discute su talento, su físico ni su capacidad para rendir en varias posiciones, pero en el club empieza a instalarse una sensación clara: no ha alcanzado el nivel de regularidad que se esperaba para liderar el centro del campo blanco.

Camavinga ha alternado grandes actuaciones con partidos discretos, sin lograr consolidarse como ese centrocampista dominante que marque el ritmo del equipo. Su polivalencia, interior, mediocentro, incluso lateral, ha sido un arma de doble filo: útil para el entrenador, pero perjudicial para su continuidad en una sola posición.

En el Santiago Bernabéu son conscientes de que el equipo ha perdido algo esencial tras la salida de Toni Kroos: control, pausa y liderazgo en la medular. Kroos era ese futbolista capaz de ordenar el juego, acelerar o frenar el partido y ofrecer soluciones bajo presión. Y hoy, el Real Madrid siente que necesita volver a ese perfil.

El Madrid busca un centrocampista completo y contrastado

Con esa idea en mente, la dirección deportiva ya trabaja en alternativas. El objetivo es claro: fichar un centrocampista completo, con experiencia, personalidad y capacidad para asumir galones desde el primer día. Un jugador que no necesite adaptación prolongada y que aporte equilibrio inmediato.

En ese contexto aparece un nombre con fuerza: Rúben Neves. El internacional portugués, actualmente en el Al-Hilal, encaja en muchos de los requisitos que busca el Real Madrid. Calidad técnica, visión de juego, liderazgo y un excelente golpeo desde media distancia.

🚨 Real Madrid are considering a move for Portugal midfielder Rúben Neves who is open to a move away from Al-Hilal.



They believe a bid of £20M will be enough and Neves' qualities means they'll have a more solid base in the middle of midfield and won't be run through so easily.… pic.twitter.com/dhivVq6Vb8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 22, 2026

Según varias fuentes, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar alrededor de 20 millones de libras por su fichaje, una cifra asumible para un jugador contrastado que puede elevar el nivel del centro del campo de forma inmediata. Neves, pese a estar en Arabia Saudí, mantiene un alto nivel competitivo y vería con buenos ojos regresar al fútbol europeo al máximo nivel.

Un cambio de ciclo que ya se intuye

La posible salida de Camavinga no se interpreta como un fracaso, sino como parte de un cambio de ciclo. El Real Madrid prioriza el rendimiento inmediato y la fiabilidad en una zona clave del campo. Si llega una oferta convincente por el francés, el club no cerrará la puerta. Florentino Pérez y su equipo saben que el margen de error en el centro del campo es mínimo. La Champions League y LaLiga exigen futbolistas determinantes, y la nostalgia por el legado de Kroos sigue muy presente en la planificación deportiva.

Rúben Neves representa una solución sólida, madura y coherente con las necesidades actuales del equipo. El mensaje es claro: el Real Madrid quiere volver a mandar desde la medular. Y para eso, está dispuesto a tomar decisiones difíciles, incluso si eso implica decir adiós a un talento como Camavinga para apostar por alguien que hoy ofrece más certezas.