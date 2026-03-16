El Real Madrid empieza a perder la paciencia con Franco Mastantuono

El futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid empieza a generar debate. El joven talento argentino aún busca su sitio en el equipo blanco mientras la competencia dentro de la plantilla aumenta.

Un fichaje ilusionante que aún busca su lugar

Cuando el Real Madrid decidió apostar fuerte por Franco Mastantuono, lo hizo convencido de que estaba incorporando a uno de los mayores talentos del fútbol sudamericano. El club blanco invirtió cerca de 60 millones de euros en el joven futbolista procedente de River Plate, una cifra importante que reflejaba la enorme confianza en su proyección.

Mastantuono llegó a Madrid con la etiqueta de estrella del futuro. Su creatividad, su visión de juego y su calidad técnica habían llamado la atención de varios clubes europeos, pero finalmente fue el Real Madrid quien logró adelantarse para asegurar su fichaje.

Sin embargo, los primeros meses del mediapunta argentino en el fútbol europeo no están siendo sencillos. Adaptarse a LaLiga y al ritmo competitivo del Real Madrid requiere tiempo, algo que muchos jóvenes jugadores experimentan cuando dan el salto desde Sudamérica al fútbol europeo.

En LaLiga, el juego es más rápido, los espacios son más reducidos y las defensas presionan con mayor intensidad. Mastantuono todavía está en ese proceso de adaptación, intentando encontrar su mejor versión dentro de un equipo que compite al máximo nivel cada semana.

La competencia interna aumenta la presión

Uno de los factores que está complicando la situación de Franco Mastantuono es la fuerte competencia dentro del Real Madrid. En un club de este nivel, cada minuto en el campo se gana con rendimiento inmediato.

En las últimas semanas varios jugadores de la cantera del Real Madrid han aprovechado sus oportunidades para demostrar su nivel. Algunos canteranos han mostrado personalidad cuando han tenido minutos, algo que ha generado comparaciones inevitables dentro del entorno del club. Esto ha provocado que el protagonismo de Mastantuono sea analizado con mayor detalle. Algunos aficionados consideran que otros jóvenes del equipo están aprovechando mejor las oportunidades que reciben.

Además, el rol que ocupa actualmente en el campo tampoco parece ser el más favorable para sus características. En muchos partidos actúa en la banda derecha, una posición que exige velocidad y capacidad de desborde constante.

Sin embargo, Mastantuono destaca más por su inteligencia en el juego, su visión para filtrar pases y su capacidad para organizar el ataque desde posiciones interiores. Muchos dentro del club consideran que su talento podría aprovecharse mejor jugando por el centro del campo.

Arbeloa mantiene la confianza en el joven talento

A pesar de las dudas que empiezan a aparecer en el entorno del club, dentro del vestuario del Real Madrid el mensaje sigue siendo de tranquilidad. El entrenador Álvaro Arbeloa ha mantenido conversaciones directas con el jugador para transmitirle confianza.

El técnico considera que Mastantuono tiene el talento necesario para triunfar en el Real Madrid, pero entiende que el proceso de adaptación necesita tiempo. No todos los futbolistas se adaptan al mismo ritmo, especialmente cuando llegan a un club tan exigente.

Arbeloa insiste en que el argentino no debe dejarse afectar por el ruido externo. El objetivo del cuerpo técnico es que el jugador gane confianza y encuentre poco a poco su lugar dentro del equipo. Sin embargo, también existe una realidad que nadie puede ignorar: en el Real Madrid la paciencia siempre es limitada. Los futbolistas deben demostrar rápidamente que pueden aportar al equipo.