El Real Madrid, en alerta: la lesión de Courtois preocupa más de lo esperado

El Real Madrid logró el pase a cuartos de final de la Champions League tras vencer al Manchester City, pero la lesión de Courtois ha encendido todas las alarmas en el club blanco.

Courtois preocupa tras una noche brillante en Champions

El Real Madrid vivió una noche redonda en Manchester. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa firmó un partido muy serio ante el Manchester City y consiguió el billete a los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto blanco.

Thibaut Courtois, uno de los grandes protagonistas del encuentro y clave en la clasificación, tuvo que abandonar el terreno de juego al descanso. El portero belga fue sustituido por Andriy Lunin tras notar molestias que encendieron rápidamente la preocupación en el cuerpo técnico y en la afición.

Las primeras informaciones apuntan a unas molestias en el abductor, una zona delicada para un guardameta de élite. Aunque todavía no hay un parte médico oficial del Real Madrid, la sensación dentro del club es de cautela. La prioridad es no arriesgar y evitar una recaída que podría complicar el tramo final de la temporada.

Baja probable para el derbi y mirada puesta en Europa

A la espera de las pruebas médicas, todo indica que Courtois podría perderse el próximo compromiso liguero, nada menos que el derbi ante el Atlético de Madrid. Una baja sensible en un partido clave para LaLiga, donde el equipo blanco sigue peleando por el título.

En este contexto, Andriy Lunin se perfila como el encargado de ocupar la portería. El guardameta ucraniano ya ha demostrado solvencia en otras ocasiones, pero sustituir a un jugador del nivel de Courtois siempre supone un reto importante.

Dentro del club hay cierto alivio por el calendario. Tras el derbi llegará el parón de selecciones, lo que podría dar margen suficiente para la recuperación del portero belga. El gran objetivo del Real Madrid es claro: que Courtois llegue en plenas condiciones a la ida de los cuartos de final de la Champions League.

🚨🗣️ Arbeloa: “Courtois had some discomfort. We didn’t want to risk him ahead of the final against Atletico.” pic.twitter.com/U59r2wOVFu — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 17, 2026

Todo apunta a que el rival podría ser el Bayern de Múnich, un enfrentamiento de máxima exigencia en el que la presencia de Courtois sería fundamental. El portero ha sido una pieza clave en las noches europeas del Real Madrid y su ausencia podría cambiar por completo el planteamiento del equipo.

Precaución máxima en un momento decisivo

El cuerpo técnico tiene claro que no se debe correr ningún riesgo. La temporada entra en su fase más importante y perder a Courtois durante varias semanas sería un golpe duro para las aspiraciones del equipo en Champions League y LaLiga. Por ello, en Valdebebas se respira prudencia. Las próximas horas serán clave para conocer el alcance real de la lesión. Mientras tanto, la afición madridista cruza los dedos para que todo quede en un susto.

El Real Madrid sigue avanzando en Europa, pero la posible baja de Courtois recuerda que, en este tramo de la temporada, cualquier detalle puede marcar la diferencia. Y perder a su portero estrella sería, sin duda, un problema mayor.