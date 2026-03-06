El Real Madrid espera con ansias el regreso de Jude Bellingham

El Real Madrid atraviesa un momento delicado en cuanto a lesiones se refiere. Entre las bajas más preocupantes está la de Jude Bellingham, una pieza fundamental en el centro del campo blanco. El club confía en recuperar al inglés lo antes posible, especialmente de cara a los compromisos decisivos de la temporada.

Una baja sensible para el Real Madrid

Las lesiones han empezado a complicar el panorama del Real Madrid en este tramo del curso. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ha tenido que gestionar varias ausencias importantes en la plantilla, algo que obliga a ajustar el once inicial y a buscar soluciones dentro del vestuario. Uno de los nombres que más preocupa es el de Jude Bellingham. El centrocampista inglés sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una dolencia que lo ha dejado fuera de los últimos compromisos del equipo.

La baja de Bellingham no es menor. Desde su llegada al Real Madrid se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del equipo. Su capacidad para llegar al área rival, su energía en el centro del campo y su liderazgo en momentos clave lo han transformado en una de las figuras principales del club. En competiciones como LaLiga y la UEFA Champions League, el inglés ha demostrado ser un futbolista capaz de marcar diferencias. Por eso, su ausencia se nota tanto dentro del campo como en la dinámica del equipo.

🚨 JUST IN: Real Madrid are hopeful that Jude Bellingham will be available for the 2nd leg vs Manchester City.



However, the club see the Madrid derby 5 days later as a more realistic date. @MarioCortegana @GuillermoRai_ pic.twitter.com/RIwyWyCrM2 — Madrid Zone (@theMadridZone) March 6, 2026

La mirada puesta en el partido contra el Manchester City

A pesar de la preocupación inicial, en el Real Madrid mantienen el optimismo respecto a la recuperación de Bellingham. El objetivo del cuerpo técnico y de los servicios médicos es que el futbolista pueda estar disponible para uno de los partidos más importantes del calendario. El equipo blanco tiene en el horizonte el encuentro de vuelta contra el Manchester City, un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada en la Champions League.

En el club saben que enfrentar a un rival de la exigencia del Manchester City requiere tener a todos los jugadores importantes en las mejores condiciones posibles. Por eso, el proceso de recuperación de Bellingham se está gestionando con cuidado, evitando cualquier riesgo que pueda provocar una recaída. El jugador continúa trabajando en su recuperación y mantiene contacto constante con el cuerpo médico. La idea es que pueda reincorporarse progresivamente a los entrenamientos y llegar en condiciones óptimas al partido europeo.

Mbappé también genera preocupación

El problema de las lesiones en el Real Madrid no se limita únicamente a Bellingham. Otro nombre que genera inquietud en el entorno del club es el de Kylian Mbappé. El delantero francés también arrastra molestias físicas que ponen en duda su presencia en los próximos compromisos del equipo. En un calendario tan exigente, perder a dos futbolistas de ese nivel sería un golpe importante para el conjunto blanco.

🚨💣 #ELLARGUERO 🇪🇸



El ligamento cruzado posterior izquierdo de Kylian Mbappé está AL LÍMITE.



🫠 La lesión es realmente importante.



Los tiempos que marca el Madrid es que vuelva para la vuelta contra el Manchester, y él NO lo comparte.



(@antonmeana)pic.twitter.com/71UZkNDJnG — Naninho (@SrNaninho) March 4, 2026

Mbappé representa una de las principales referencias ofensivas del Real Madrid, mientras que Bellingham aporta equilibrio y llegada desde el centro del campo. La posible ausencia de ambos obligaría al técnico a replantear el esquema táctico en partidos decisivos. Por eso, en el vestuario y en la afición hay una mezcla de preocupación y esperanza. El Real Madrid afronta semanas clave en LaLiga y en la Champions League, y recuperar a sus estrellas es fundamental para mantener intactas las aspiraciones del equipo.

El club confía en que tanto Bellingham como Mbappé puedan superar sus problemas físicos y volver a tiempo para ayudar al equipo. Mientras tanto, el mensaje dentro del vestuario es claro: seguir compitiendo al máximo nivel hasta que las piezas clave regresen al terreno de juego.